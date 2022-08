Michelle Hunziker chiede consiglio sul colore di capelli: “Torno bionda?” Michelle Hunziker ha mostrato sui social la ricrescita castana e medita un cambio look in vista di settembre.

A cura di Beatrice Manca

Al rientro dalle vacanze è tappa obbligata una visita al parrucchiere: un momento per coccolare i propri capelli, stressati da sole e salsedine, o addirittura per cambiare look in vista del rientro al lavoro. L'arrivo di settembre è un po' un secondo Capodanno, un nuovo inizio: il momento giusto per inaugurare nuove abitudini e, perché no, anche di un nuovo colore di capelli. Anche Michelle Hunziker si è posta lo stesso dilemma allo specchio. La soluzione? Chiedere aiuto ai fan attraverso i social!

Michelle Hunziker: "Mai stata così scura di capelli dal lockdown"

La conduttrice televisiva Michelle Hunziker si è rilassata con una lunga vacanza al mare insieme alla figlia Aurora Ramazzotti. Adesso si prepara a riprendere gli impegni professionali in vista del palinsesto autunnale e valuta se cambiare o no colore di capelli. "Penso di non essere mai stata più scura di capelli dal lockdown" scrive su Instaram, mostrando le radici castane. E indicando la ricrescita chiede ai fan: "Torno bionda?"

Il look di Michelle Hunziker con la camicia annodata

Bionda o castana, Michelle Hunziker è sempre chic e alla moda. Il suo look di fine estate è la soluzione perfetta per il rientro in città, quando la spiaggia è lontana ma il sole picchia ancora. Il pezzo chiave: la camicia azzurra, in lino o in cotone. Al mare si indossa come copricostume, mentre in città è perfetta per tornare in ufficio senza soffrire troppo il caldo: Michelle Hunziker la indossa annodata, abbinandola a pantaloni a vita alta giallo ocra con una maxi cintura. Un outfit allegro e colorato, l'ideale per tornare al lavoro con il sorriso!