Quanto costano gli stivali-leggings che Victoria De Angelis ha indossato a Sanremo Victoria De Angelis è tornata a Sanremo a 4 anni dalla vittoria con i Maneskin, lo ha fatto per esibirsi con i Duran Dura, gli ospiti speciali della terza serata. In quanti hanno notato i suoi originali stivali-leggings?

A cura di Valeria Paglionico

La 75esima edizione del Festival di Sanremo è entrata nel vivo e ormai ovunque non si parla d'altro. Ieri sera è andata in onda la terza puntata, quella da presentata da Carlo Conti insieme alle co-conduttrici d'eccezione Elettra Lamborghini, Miriam Leone e Katia Follesa, e le sorprese sono state moltissime. Settembre si è aggiudicato il primo posto nella categoria Giovani Proposte, Coma_Cose e Irama sono entrati nella top 5 e i Duran Duran hanno infiammato l'Ariston. A fare compagnia alla leggendaria band sul palco è arrivata Victoria De Angelis, la bassista dei Maneskin tornata alla kermesse canora a 4 anni dalla vittoria (e il giorno dopo di Damiano David). In quanti hanno notato i suoi originali stivali leggings? Ecco chi li ha firmati e quanto costano.

Victoria De Angelis torna a Sanremo in versione rock

Se Damiano David ha cambiato radicalmente stile per tornare sul palco dell'Ariston da solista, Victoria De Angelis è rimasta fedele a se stessa e all' animo rock e sensuale che da sempre la contraddistingue. Dopo aver posato in albergo in micro tanga, per l'esibizione con i Duran Duran ha puntato sul total black. Mini crop top che ha lasciato l'addome in mostra, leggings che si trasformano in stivali, polsini di piume e cavigliere borchiate: la bassista ha messo in risalto la silhouette con dei capi estremamente fascianti. A enfatizzare il dark style non poteva mancare il make-up coordinato, il cui focus sugli occhi azzurrissimi ha reso lo sguardo letteralmente magnetico.

Victoria De Angelis con i Duran Duran

Chi ha firmato gli stivali-leggings di Victoria De Angelis

Il capo chiave del look sanremese di Victoria sono i leggings in elastan, un modello contraddistinto da stivali "incorporati" da indossare come un paio di collant. Si tratta degli Hourglass di Balenciaga, che sugli e-commerce di moda vengono definiti come "leggings con le scarpe".

Leggings con scarpe di Balenciaga

Quanto costano? Il loro prezzo è di 3.000 euro. Il dettaglio che in pochi ricordano è che già in passato li avevamo intravisti a Sanremo: lo scorso anno, infatti, era stata Rose Villain a indossarli all'Ariston ma in versione jumpsuit. Scommettiamo che dopo il Festival gli stivali leggings diventeranno super richiesti?

Victoria De Angelis in Balenciaga