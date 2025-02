video suggerito

Dopo Damiano David, a Sanremo arriva Victoria De Angelis con micro tanga e capelli biondissimi Victoria De Angelis sarà questa sera a Sanremo 2025 accanto ai Duran Duran. Dopo Damiano David, anche lei è arrivata al Festival e sui social ha documentato questo pre-serata con un selfie in tanga e con i capelli biondissimi. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Valeria Paglionico

La 75esima edizione del Festival di Sanremo sta riservando moltissime sorprese agli spettatori e non solo per Lucio Corsi e Fedez apparsi a sorpresa nella top 5 della prima e della seconda serata, in ogni puntata Carlo Conti "nasconde" delle piccole sorprese. Nell'appuntamento di debutto ha ospitato sul palco il campione olimpico Gianmarco Tamberi, mentre ieri ha dato il via alla diretta con un esclusivo omaggio a Lucio Dalla di Damiano David in coppia con Alessandro Borghi. Oggi, invece, sul palco dell'Ariston salirà Victoria De Angelis, che accompagnerà la performance dei Duran Duran col suo basso: ecco come si sta preparando a questa inedita esperienza sanremese.

Perché Victoria De Angelis è a Sanremo

Victoria De Angelis, la bassista dei Maneskin, non è una "novellina" a Sanremo, anzi, ritorna al Festival da "trionfatrice", visto che nel 2021 aveva alzato il premio al cielo insieme al resto della band (classificatasi al primo posto con Zitti e Buoni). Ora, però, ricopre i panni di ospite speciale accanto agli attesissimi Duran Duran, con i quali diventerà protagonista di una performance unica col suo suo basso. Sbarcata da qualche ora nella città ligure, non ha resistito alla tentazione di postare un selfie sui social, "spoilerando" così la notizia della sua presenza (che fino ad ora era rimasta in sordina).

Victoria De Angelis a Sanremo

Il selfie di Victoria a poche ore dal Festival

L'avevamo lasciata con i Maneskin tra tutine nude e body sgambati, ora ritroviamo Victoria De Angelis ancora una volta a Sanremo ma in solitaria mentre si prepara allo show con i Duran Duran. Nelle ultime ore si è immortalata nella sua camera d'albergo, regalando ai fan l'ennesimo selfie all'insegna dell'audacia. Top in maglia grigia con volant intrecciati sulla silhouette, micro tanga nero e occhiali da sole a mascherina dalla silhouette oversize: a fare la differenza nel look della bassista sono i capelli, apparsi più lunghi e biondi del solito. Stasera sul palco lascerà trionfare la sensualità come ha sempre fatto oppure, così come l'amico e collega Damiano David, metterà in atto una trasformazione fashion?