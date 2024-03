Quanto costa il tailleur nero di Chiara Ferragni per l’intervista in tv a Che Tempo Che Fa Chiara Ferragni ha scelto l’intramontabile tailleur per l’intervista rilasciata a Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa. Ecco chi ha firmato e quanto costa il look. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Chiara Ferragni

Chiara Ferragni dall'esplosione del caso Balocco in poi non ha mai commentato direttamente l'accaduto. Era dicembre, quando è stata travolta dalla bufera e da allora sono successe tante cose: la multa dell'Antitrust, l'accusa di truffa aggravata che ha coinvolto anche altre iniziative commerciali, la perdita delle collaborazioni di vecchia data con diversi brand e infine la crisi matrimoniale con Fedez. Insomma, è sicuramente un periodo molto difficile sia sotto il profilo professionale che privato. Ha scelto di parlarne in esclusiva, per la prima volta, in televisione, ospite di Fabio Fazio, a distanza di sei anni dal loro precedente incontro a Che Tempo Che Fa. Nell'intervista ha ammesso di essere in un momento di grande incertezza: non sa come andranno le cose col marito ed è in attesa di conoscere gli sviluppi dell'indagine attualmente in corso. Quello che è accaduto ha fatto sì che si arrivasse a delle normative un po' più precise, per regolamentare l'attività degli influencer sui social quando legano beneficenza e pubblicità. L'imprenditrice, per l'occasione, ha scelto un look rigoroso e formale: di quelli con cui non si sbaglia mai.

Chiara Ferragni a Che Tempo Che Fa

I dettagli del look di Chiara Ferragni

Per l'intervista televisiva, Chiara Ferragni ha puntato tutto su un look semplice e intramontabile, qualcosa capace di comunicare potere, sicurezza, affidabilità. Ha scelto il black and white, con l'aggiunta di un solo accessorio. Impossibile non notare la collana: è di un brand che ama molto ed è di grande valore affettivo, perché quelli raffigurati sono due angioletti maschio e femmina, un riferimento ai figli Leone e Vittoria. Lei in questi mesi ha puntato molto sulla sua immagine di madre, dunque ci teneva in qualche modo a portare i due bimbi metaforicamente con sé.

Blazer Alexander McQueen

La famiglia è un valore in cui crede molto: la madre Marina Di Guardo e le sorelle non l'hanno lasciata mai sola in questo periodo difficile. Erano tutte e tre anche in studio a Che Tempo Che Fa. In studio Chiara Ferragni ha scelto un completo firmato Alexander McQueen. Il blazer, con punto vita segnato, presenta revers classici, chiusura doppiopetto con bottoni, due tasche frontali con pattina e orlo dritto.

Pantaloni Alexander McQueen

Non è in vendita sul sito ufficiale del brand, ma online è venduto a 2396 euro. I pantaloni dal design sartoriale sono un modello a vita alta da 1390 euro. Il totale del completo è pari a 3786 euro. Ha completato l'outfit con un top in pizzo e raso dalle bretelline sottili e un paio di décolleté tono su tono. Dopo la tuta grigia del pentimento, stavolta ha scelto il tailleur basic per sentirsi a proprio agio e per trasmetter un'immagine di sé rigorosa e formale, senza eccessi né sbavature.