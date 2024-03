Valentina Ferragni torna da Parigi per supportare la sorella Chiara: il look total white da Fazio Valentina Ferragni è tornata a Milano dalla Fashion Week di Parigi per supportare la sorella Chiara che è stata intervistata da Fabio Fazio a Che tempo che fa. Per un’occasione così importante l’influencer ha scelto un look molto formale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Valentina Ferragni

Valentina Ferragni è tornata a Milano per 24 ore. L'influencer, che si trovava a Parigi per la Fashion Week, è volata a casa per supportare la sorella Chiara in occasione dell'intervista a Che Tempo che Fa. Come ha mostrato nelle storie sui social, infatti, la più piccola delle sorelle Ferragni è già ripartita per la Francia per assistere alle ultime sfilate della Settimana della Moda. Se l'imprenditrice digitale ha optato per un total black, Valentina Ferragni ha scelto un look total white con tanto di chignon per fare il tifo per Chiara in un momento per lei così delicato.

Valentina Ferragni si prepara per andare a Che tempo che fa

Valentina Ferragni in bianco a Che Tempo che Fa

Le sorelle Ferragni, Francesca e Valentina, erano presenti nello studio di Che Tempo che Fa per supportare Chiara. L'occasione era davvero importante: si trattava del suo ritorno in televisione, il tutto a distanza di mesi dal caso Balocco e di poche settimane dallo scoppio della crisi con Fedez. Per questo Valentina Ferragni ha optato per un outfit formale composto da un blazer doppiopetto color panna e una gonna midi in seta. Sotto il completo, una semplice canotta bianca. Il look era reso ancora più elegante da un paio di décolléte anche queste sulla stessa palette del bianco.

Valentina Ferragni in total white

Come abbiamo visto anche sulle passerelle della Fashion Week Autunno/Inverno 2024-25, lo chignon con effetto "spettinato" è una delle tendenze più glamour che vedremo nella prossima stagione. Per supportare la sorella, Valentina Ferragni ha racchiuso i suoi cappelli castani, nuovo hairstyle risalente a poche settimane fa, in uno chignon alto da cui sono state lasciate libere un paio di ciocche. Ferragni ha indossato il tradizionale modello Uali, gli orecchini triangolari del suo brand omonimo. Insomma, per affrontare la serata su La Nove da Fazio, la famiglia Ferragni ha optato per dei look tradizionali e minimal, quasi a voler trasportare sugli outfit la formalità e l'importanza dell'evento.