Marina Di Guardo vola in Sardegna: il primo bikini della vacanza è a effetto crochet Marina Di Guardo è in Sardegna coi nipoti Leone e Vittoria. In spiaggia segue il trend del costume crochet (aggiungendo i trendy occhiali rosa Barbie).

A cura di Giusy Dente

Marina Di Guardo è volata coi nipotini alla volta della Sardegna: stanno soggiornando presso il Baglioni Resort Sardinia. La lussuosa struttura si trova a nord di San Teodoro, sulla costa nord-orientale dell'isola: sorge nella riserva marina di Tavolara nei pressi di una delle spiagge più belle dell'isola, Lu Impostu. I tre si stanno divertendo al mare, mentre Fedez e Chiara Ferragni sono al momento impegnati altrove. L'imprenditrice si trova a Hydra, in Grecia: con lei anche le influencer Chiara Biasi e Veronica Ferraro. Invece il rapper è presissimo dalla musica. È a Ravenna con Mara Sattei e Tananai (con cui ha rilasciato il tormentone estivo La dolce vita) e sono stati tutti e tre ospiti del Jova Beach Party.

Marina Di Guardo, nonna innamorata

Marina Di Guardo ama trascorrere del tempo coi nipotini, Vittoria e Leone. La sua presenza si è rivelata più che mai fondamentale mesi fa, quando Fedez è stato operato d'urgenza per farsi asportare un tumore neuroendocrino del pancreas. Sono stati giorni difficili per i Ferragnez. L'influencer è stata ovviamente molto spesso in ospedale col marito ed è stata proprio nonna Marina a prendersi cura dei due bimbi, per farli distrarre e per far sentire loro tutto il calore della famiglia, anche in giornate così delicate, in cui l'assenza dei genitori si faceva ovviamente sentire.

I piccoli stanno con lei anche quando gli impegni professionali portano la coppia lontano per diversi giorni: è accaduto proprio a maggio, quando sono volati a New York per partecipare al Met Gala 2022. Di recente, invece, ha portato i nipotini lontano dall'afa cittadina, per trascorrere una domenica di divertimento e relax sul Lago Maggiore. Stavolta si sono allontanati da Milano per una vacanza in Sardegna.

Il primo bikini dell'estate di Marina Di Guardo

In Sardegna, Marina Di Guardo ha sfoggiato il primo bikini dell'estate. Non le è affatto sfuggito il trend del momento: sono gettonatissimi i costumi da bagno crochet, amatissimi anche dalle celebrities. Giorgia Palmas ha seguito la tendenza durante una giornata a QC Terme Milano e anche Belén Rodriguez si è dimostrata una fan di questo stile, eleggendo l'abito a uncinetto il must have dell'estate.

in foto: fascia Delhi, Calzedonia

Il due pezzi all'uncinetto oltre a essere fashion è da avere assolutamente in valigia anche perché versatile. È perfetto per ogni look balneare, per ogni abbinamento e occasione, che si tratti di una passeggiata sul lungomare o di un aperitivo in spiaggia: è perfetto sugli shorts di jeans, sulle gonne lunghe, sotto a una camicia over (il capo chic che ha sostituito il pareo).

in foto: occhiali Chiara Ferragni Brand

Il bikini di Marina Di Guardo è di Calzedonia. Presenta reggiseno a fascia con taglio dritto in tessuto effetto crochet dai colori vivaci e slip bianco con laccetti laterali. I due pezzi costano rispettivamente 40 euro e 15 euro. Ha completato il look da spiaggia con occhiali da sole e collana di Chiara Ferragni Brand. Gli occhiali sono il modello L.A. rosa di forma ovale. Sono il modello del momento: spopolano infatti gli occhiali da sole Barbie.

in foto: collana Chiara Ferragni Brand

Presentano l'iconico logo del brand (l'occhietto con le lunghe ciglia) sulle aste e una stella in metallo sul davanti, accanto alle lenti. Al momento sono sold out sul sito ufficiale, ma costano 149 euro. La collana Cupido con zircone centrale invece costa 99 euro. La mamma di Marina Di Guardo è come sempre impeccabile.