Belén Rodriguez lancia l’abito all’uncinetto: è il capo must dell’estate più amato dalle star Belén Rodriguez ha dato il via alla sua estate lanciando uno dei trend che si preannunciano gettonatissimi durante la bella stagione. Ha indossato un adorabile abito all’uncinetto e la cosa particolare è che è low-cost.

A cura di Valeria Paglionico

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Tendenze Primavera/Estate 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'estate è ormai arrivata e, complici le vacanze e le temperature caldissime, le star sui social si stanno sfidando a colpi di stile. Tra le più glamour non poteva che esserci Belén Rodriguez che, dopo aver spopolato tra minidress a fiori e costumi multicolor, ora ha lanciato il capo must della bella stagione. Si tratta del vestito in maglia effetto crochet che le ha permesso di mettere in risalto la sua silhouette da urlo. Il dettaglio che non è passato inosservato ai fashion addicted più incalliti? Non si tratta di un vestito griffato: è low-cost e costa meno di 50 euro.

Il look low-cost di Belén Rodriguez

Siamo sempre stati abituati a vedere Belén Rodriguez con indosso abiti e accessori iper griffati ma per l'estate pare che abbia cambiato registro. Durante la prima serata di vacanza con le amiche ha puntato sul low-cost con un abito che si preannuncia il must-have dell'estate. Di cosa si tratta? Del vestito in maglia che sembra essere stato cucito all'uncinetto. Per la precisione ha scelto un modello di Zara color sabbia: ha lo scollo quadrato, la gonna midi e il corsetto con spalline sottili e fiocco sul décolleté (sul sito ufficiale del brand viene venduto a 45,95 euro). L'argentina lo ha abbinato a un paio di scarpe nere col tacco quadrato e a una coda di cavallo alta, rendendo così ancora più glamour l'outfit.

Il vestito in maglia di Zara

Katie Holmes segue il trend dell'abito crochet

Le star ne sanno sempre una più del diavolo quando si parla di tendenze ed è proprio grazie a loro che nascono i must-have di stagione. L'abito in maglia di Belén, ad esempio, è diventato "l'oggetto del desiderio" dell'estate anche grazie ad altre celebrities, prima tra tutte Katie Holmes, che sul red carpet del Tribeca Film Festival era apparsa splendida e sofisticata in un vestito crochet total white firmato Chloé. Nella lista non poteva mancare Chiara Ferragni, che ha seguito la mania dei look in maglia con un completo della sua collezione d'abbigliamento. Insomma, a quanto pare gli outfit crochet sono i più trendy del momento e di sicuro diventeranno gettonatissimi durante le prossime vacanze estive.

Leggi anche I sandali granchio sono il must have dell'estate 2022