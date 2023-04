La svolta sexy di Valentina Ferragni: schiena nuda e maxi spacco con l’abito di piume Valentina Ferragni è una fan delle piume e lo ha confermato nuovamente col nuovo sensuale look.

A cura di Giusy Dente

Valentina Ferragni in Magda Butrym

Qual è il dettaglio che non può mancare nei look più glamour di Valentina Ferragni? L'imprenditrice è una donna dallo stile chic e femminile, i colori caldi sono i suoi preferiti e nelle occasioni speciali si affida sempre ai dettagli sparkling. Capi tempestati di cristalli e accessori scintillanti sono un must dei suoi outfit. Ma non solo. L'influencer è una fan delle piume, un dettaglio perfetto per impreziosire anche i look più semplici e renderli accattivanti.

Le piume sono la tendenza preferita delle celebrity

Piume ovunque! Agli eventi, sui red carpet, ai party: influencer e celebrity le stanno sfoggiando in ogni modo, inserendole nei look eleganti e in quelli più stravaganti, da giorno o per la sera. Le Maison hanno riproposto questo dettaglio nelle loro collezioni: le troviamo nelle linee disegnate da Chanel, Valentino, The Attico, David Koma. Ce n'è davvero per ogni preferenza: sul fondo dei pantaloni, applicate sul décolleté, sulle maniche dei top, ma anche su sandali e borse. Valentina Ferragni ha intercettato la tendenza e l'ha fatta sua.

Valentina Ferragni in Magda Butrym

La scorsa Primavera/Estate ha riempito il guardaroba di capi "piumati" e ha confermato la predilezione per le piume anche quest'anno. Le ha scelte per il sexy nude look di inizio anno, ma anche in occasione di due party natalizi: prima inserite in un look sparkling e poi in un outfit più rock con pantaloni in latex, dimostrando così la versatilità dell'elemento.

in foto: abito Magda Butrym

Quanto costa il nuovo abito "piumato"

Il nuovo look "piumato" di Valentina Ferragni è firmato Magda Butrym, stilista polacca amatissima dalle celebrities. La sua è una visione contemporanea del romanticismo nella moda, le sue collezioni sono dominate da ricami, applicazioni floreali, pizzo, cristalli e, appunto, piume. L'abito midi color fucsia indossato dall'imprenditrice è realizzato a mano in cotone lavorato all'uncinetto semitrasparente: è impreziosito da piume posizionate sui polsini e sull'orlo. Ma non è tutto: è reso unico dallo scollo ampio sulla schiena, abbinato a uno spacco posteriore. Costa 2715 euro.