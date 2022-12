Valentina Ferragni in total black: party natalizio in piume e latex Look total black per Valentina Ferragni, al Christmas Party a cui ha partecipato assieme al suo team. Ha mixato piume, dettagli sparkling e latex.

A cura di Giusy Dente

Valentina Ferragni è particolarmente presa dal lavoro, in questo periodo. L'influencer ha avuto grandi soddisfazioni dalla sua azienda. In piena pandemia ha corso il rischio e ha lanciato una linea di orecchini, diventata in breve tempo virale. La collezione di gioielli si è ampliata e continua a crescere. Parallelamente, la 29enne ha aperto anche dei nuovi uffici. Insomma, l'avventura imprenditoriale sta proseguendo a gonfie vele, si è rivelata un successo e non mancano grandi progetti per il futuro, per posizionare ancora meglio il nome del brand nel settore jewelry. L'imprenditrice ha festeggiato assieme a tutto il suo team con un party natalizio speciale.

Il look di Valentina Ferragni per il party natalizio

Valentina Ferragni ha festeggiato assieme al tutto il VIEFFE team presso Canapè Milano. Il Christmas Party ha visto tra i protagonisti anche la famiglia dell'imprenditrice. C'era la sorella Francesca, mamma Marina Di Guardo e anche Chiara Ferragni, quest'ultima assieme ai team delle sue aziende The Blonde Salad e Chiara Ferragni Collection.

Insomma, una mega festa natalizia aziendale in grande stile. Per la cena Chiara Ferragni ha mixato casual e sparkling, mentre Valentina Ferragni ha puntato sull'intramontabile total black.

Valentina Ferragni tra piume e latex

Per la serata, Valentina Ferragni ha scelto un outfit glamour e femminile, ma giocando coi contrasti. L'imprenditrice ha indossato un bustier con ampia scollatura, senza bretelline, dunque con spalle completamente scoperte, impreziosito da piume sul décolleté e pizzo macramè sul retro . Il bustino è di Clara Aestas, fa parte della della collezione 2022/2023 e costa sul sito ufficiale del brand 260 euro.

in foto: bustier Clara Aestas

Lo ha abbinato a un paio di pantaloni lucidi in latex, completando il look con un paio di scintillanti sandali open toe color argento, che hanno dato un tocco di luce al total black. I dettagli sparkling sono i suoi preferiti nelle occasioni di gala, irrinunciabili soprattutto quando si tratta di accessori, che siano scarpe oppure borse. I cristalli non possono mancare, per un vero look glamour da diva.