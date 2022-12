Chiara Ferragni, cena natalizia col team: abbina minigonna e collant scintillanti al maglione casual Chiara Ferragni ha organizzato la festa natalizia con tutto il suo team e per l’occasione non ha rinunciato allo stile. Sebbene abbia puntato sui classici scintillii, ha aggiunto un insolito dettaglio casual al suo look da sera.

Con Natale 2022 ritornano le feste aziendali a tema e Chiara Ferragni lo sa bene, visto che proprio ieri sera ha organizzato una cena con tutto il suo team delle aziende The Blonde Salad e Chiara Ferragni Collection. La cosa particolare è che ha scelto un look tutt'altro che tradizionale. Niente abiti da sera, paillettes silver o completi total red, l'imprenditrice ha preferito il black&white mixando lo sparkling con un insolito tocco casual. Dopo il completino di cristalli e il twin set glitter in pieno stile anni '90, ora ha preferito qualcosa "alla portata di tutti". In quante si ispireranno a lei per i party aziendali?

Il look per il party natalizio di Chiara Ferragni

Il party natalizio dell'azienda di Chiara Ferragni si è tenuto al Canapè Milano e tra i protagonisti ha visto anche le sorelle dell'imprenditrice, Francesca e Valentina, e mamma Marina Di Guardo. Ad attirare le attenzioni dei fan, però, è stata Chiara, che per l'occasione ha proposto un outfit un tantino insolito. Non ha rinunciato alle paillettes e ai cristalli ma ha seguito la mania sparkling aggiungendo un tocco cozy e casual. Ha infatti indossato una minigonna nera e fasciante decorata con delle paillettes tonde e larghe, l'ha abbinata a un paio di collant velati con dei cristalli applicati e ha completato il tutto con delle slingback col tacco medio.

Chiara Ferragni col maglione al party aziendale

A fare la differenza nell'outfit di Chiara Ferragni è stato un accessorio in particolare: niente top, camicette o t-shirt griffate, ha preferito un maglioncino di lana a righe panna e blu, aggiungendo un dettaglio "a contrasto" ma dalla comodità senza limiti. Chi ha detto che ai party aziendali bisogna osare con abiti da sera, tacchi alti e cristalli? L'imprenditrice ha sdoganato lo stile casual ai party natalizi aziendali, dimostrando che si può essere chic ed eleganti anche se di indossa un capo solitamente considerato per tutti i giorni. L'unica regola da seguire? Abbinarlo a qualcosa di scintillante: l'effetto wow sarò così assolutamente assicurato.