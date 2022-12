Chiara Ferragni, le feste di Natale cominciano con i pantaloni di vernice e il twin set Chiara Ferragni ha dato il via alle feste, lo ha fatto con un look glamour ma tutt’altro che “tradizionale”. Ha infatti abbinato un pantalone di vernice a un twin set fucsia in pieno stile anni ’90.

A cura di Valeria Paglionico

Manca meno di un mese al Natale 2022 ma, sebbene non sia ancora arrivato l'8 dicembre, il giorno che per tradizione dà il via alle feste, sono già moltissimi coloro che hanno anticipato i tempi, cominciando ad addobbare casa e a sfoggiare look a tema. Chiara Ferragni è tra queste, basti pensare al fatto che ha fatto l'albero nei primi giorni di novembre, mostrandolo con orgoglio su Instagram. Da qualche giorno a questa parte partecipa spesso a eventi e cene natalizie ma la cosa particolare è che ha sfoggiato un look tutt'altro che tradizionale. Sebbene non abbia rinunciato alla mania sparkling, ha mixato dei capi trendy decisamente poco "natalizi".

Chiara Ferragni rilancia il twin set

Lo scorso weekend Chiara Ferragni lo ha trascorso alle prese con i primi eventi natalizi del mese e non sorprende che abbia posato in location da sogno sullo sfondo di meravigliosi alberi addobbati con palline e lucine gold. Per l'occasione ha puntato tutto sullo stile ispirato anni '90 ma senza rinunciare a un tocco sparkling, che risulta essere perfetto per le feste. In quanti ricordano i twin set che hanno spopolato in quel periodo? Per la gioia di tutti i nostalgici, l'imprenditrice li ha rilanciati, sfoggiando un coordinato con cardigan e canotta di lana, entrambi in fucsia effetto tie-dye e tempestati di scintillanti cristalli silver all-over.

Chiara Ferragni col twin set fucsia

I capi di vernice sono il must del momento

A completare il tutto non è mancato un dettaglio glamour e rock: la Ferragni ha infatti abbinato il twin set fucsia a un paio di pantaloni di vernice nera, per la precisione un modello dritto e a vita bassa con i bottoni argentati in vista. Borsetta nera della Chiara Ferragni Collection, orecchini a cerchio e capelli lisci: l'imprenditrice è prontissima per dare il via alle feste anche se non ha scelto il tradizionale rosso per il suo outfit. Nei prossimi giorni lascerà spazio a qualcosa di più "classico", magari una stampa tartan o uno dei "maglioni brutti" di Natale? L'unica cosa certa è che riuscirà sempre a sorprendere i fan col suo stile sofisticato e trendy.