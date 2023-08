Valentina Ferragni, il look romantico per la vacanza di coppia: l’abito rosso ‘svela’ il suo cuore Valentina Ferragni è in vacanza a Saint Barth con il fidanzato Matteo Napoletano e sui social ha condiviso un look da regina di cuori, con un abito corto impreziosito da una lunga stola sulla schiena.

A cura di Beatrice Manca

Valentina Ferragni si sta godendo le vacanze estive sull'isola caraibica di Saint Barth e ha annunciato una grande novità: dopo mesi di gossip, ha confermato la sua relazione con Matteo Napoletano con un selfie di coppia. Non è la loro prima vacanza insieme (erano stati a Tulum) ma è la prima ufficiale, in cui la coppia è uscita allo scoperto. Forse anche per questo l'influencer ha scelto un guardaroba romantico, da vera regina di cuori.

L'abito rosso fuoco di Valentina Ferragni

Tra i molti look di Valentina Ferragni a Saint Barth ce n'è uno molto particolare: tra le ultime foto pubblicate ha sfoggiato un abito corto rosso fuoco con scollatura a tuffo e intreccio all'americana sul collo, con due lembi che ricadevano sulla schiena a mo' di stole. Il look era completato da un paio di mules trasparenti di Amina Muaddi e dai suoi gioielli: orecchini, anelli e collana con pendente sono della collezione Valentina Ferragni Studio. La scollatura del vestito era perfettamente completata da una catenina lunga e sottile con ciondolo smaltato, la collana must have dell'estate 2023.

Valentina Ferragni

Il tatuaggio a forma di cuore di Valentina Ferragni

Valentina Ferragni ama molto il colore rosso e ha sempre detto che è la sfumatura che le dona di più. Questo abito, però, è speciale anche per un altro motivo: la generosa scollatura rivela un piccolo tatuaggio appena sotto al seno, un cuore trafitto da una freccia, il simbolo dell'innamoramento. "Red heart", ha scritto nella foto.

Il tatuaggio a forma di cuore di Valentina Ferragni

Una dedica speciale al suo nuovo amore Matteo Napoletano? Poche ore dopo ha condiviso il primo selfie di coppia, raccogliendo le reazioni entusiaste dei follower e della sua famiglia. "Felice di vederti felice" ha scritto la sorella Chiara Ferragni. E in effetti, Valentina Ferragni sembra splendere di luce propria!