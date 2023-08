Valentina Ferragni in vacanza è hippie: la gonna all’uncinetto ha tutti i colori di St. Barths La vacanza di Valentina Ferragni con il fidanzato Matteo Napoletano a St. Barths è all’insegna dello stile: la sua gonna hippie è l’idea look da copiare ad agosto.

A cura di Beatrice Manca

Valentina Ferragni è in vacanza sull'isola caraibica di Saint Barths e durante il viaggio ha ufficializzato la sua relazione con Matteo Napoletano, confermando i gossip che andavano avanti da mesi. Tra una giornata in spiaggia e una cena romantica a lume di candela, l'influencer e imprenditrice di gioielli sta sfoggiando un guardaroba coloratissimo e glamour. Dopo l'abito da rosso da vera diva, Valentina Ferragni ha sfoggiato un look hippie con gonna all'uncinetto borsa intrecciata.

Valentina Ferragni con la gonna arcobaleno

Valentina Ferragni ha condiviso su Instagram le foto di un look coloratissimo e perfetto per l'estate. Anche lei si è lasciata conquistare dalla tendenza uncinetto: al posto del classico top crochet, però, ha puntato tutto su una gonna lunga con una lavorazione in maglia che alterna pattern geometrici "centrino" a righe multicolor a zig-zag. La gonna arcobaleno richiama i colori delle case di Saint Barths che linfluencer cita nel post: è la perfetta ispirazione per la valigia delle vacanze al mare o per un originale look di Ferragosto. Il dettaglio sexy? Valentina Ferragni l'ha abbinata a una canottiera a costine che rivela l'underboob.

Valentina Ferragni

Quanto costa la borsa intrecciata di Valentina Ferragni

Per completare il look, Valentina Ferragni ha scelto dei sandali flat con doppia fascia e chiusura a velcro e non ha rinunciato a un tocco di lusso. L'influencer ha seguito il trend delle borse in rafia con una shopper intrecciata a quadri bianchi e rosa. In realtà non si tratta di vera rafia, ma di tessuto lavorato e intrecciato in modo da simulare la rafia. La borsa è un modello di Prada, in vendita sul sito al prezzo di 1400 euro. Abbronzata, sorridente e con i capelli al naturale, Valentina Ferragni è la perfetta ambasciatrice dello stile hippie chic ed è più raggiante che mai.