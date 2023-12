Kate Middleton, i look più belli del 2023: dai tailleur monocromatici ai guanti da diva Kate Middleton si è riconfermata ancora una volta icona fashion a livello internazionale, imponendo mode e tendenze con i look che ha sfoggiato in pubblico: ecco gli abiti, i tailleur e le scintillanti corone che ha sfoggiato nel 2023. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Il 2023 sta per terminare ed è arrivato il momento di dare il via ai bilanci di fine anno, anche quando si parla di look. Kate Middleton si è riconfermata ancora una volta una delle icone fashion più apprezzate al mondo: tra tailleur colorati, abiti principeschi e preziose tiare di diamanti ha dimostrato di riuscire sempre a mixare in modo impeccabile eleganza e glamour, il tutto rispettando le rigide regole di dress code imposte dall'etichetta reale. È stata super formale ma con un tocco trendy con i suoi tailleur colorati, ha brillanto con una coroncina creata appositamente per lei all'incoronazione di Carlo III, si è trasformata in una diva moderna ai BAFTA: ecco tutti gli outfit più belli del 2023 della principessa del Galles.

Kate Middleton alla messa di Natale 2023

La passione di Kate Middleton per i tailleur colorati

L'agenda di una principessa del calibro di Kate Middleton è sempre ricca di impegni, molti di questi sono formali e istituzionali e richiedono dunque un abbigliamento rigoroso ma allo stesso tempo chic.

Kate Middleton in Emilia Wickstead

Non sorprende, dunque, che nel 2023 la moglie di William abbia puntato spesso sui tailleur ma declinandoli in una versione super glamour. I suoi preferiti sono stati quelli monocromatici ma in tinte vitaminiche, da quello viola di Emilia Wickstead al total white che si è rivelato perfetto per l'estate, fino ad arrivare alla variante in verde bosco di Burberry, marchio simbolo della moda inglese.

Kate Middleton in Burberry

Non sono mancati i completi in tinte sobrie e tenui come quello color cammello di Roland Mouret o il classico power suit total black ma con il blazer doppiopetto coi bottoni gold (di Holland Cooper).

Kate Middleton in Roland Mouret

Dalle gonne bon-ton alle tute cozy

Nell'armadio di Kate Middleton non ci sono stati solo tailleur mannish ma anche delle varianti bon-ton con gonna e blazer.

Kate Middleton a Wimbledon

È il caso del completo verde menta sfoggiato a Wimbledon o di quello con giacca e gonna a campana del Commonwealth Day Service.

Kate Middleton in Erdem al Commonwealth Day Service

Come non fare riferimento al coordinato in maglia color panna di Sézane scelto per la visita all'Università di Nottingham? Si tratta di un perfetto compromesso tra eleganza senza tempo e trend di stagione e Kate è riuscita a portarlo divinamente con un paio di pumps in tinta.

Kate Middleton in Sézane

La principessa del Galles da sempre è anche fan degli outfit casual e non sorprende che anche nel 2023 abbia spesso rinunciato a pencil skirt, tacchi alti e tiare di diamanti, preferendo jeans e sneakers. Al Rugby League Inclusivity Day ha addirittura indossato una comoda tuta, non avendo paura di mostrarsi in pubblico in una inedita versione cozy.

Kate Middleton in tuta al Rugby League Inclusivity Day

I look da fiaba del 2023 di Kate Middleon

Tra i look dell'anno di Kate Middleton non potevano mancare i look principeschi chic, romantici e dai dettagli preziosi. Il più memorabile è in assoluto quello sfoggiato ai BAFTA 2023: un meraviglioso long dress monospalla total white di Alexander McQueen abbinato a un paio di guanti neri in velluto alti fino al gomito come quelli di una diva della vecchia Hollywood.

Kate Middleton in Alexander McQueen

Come non ricordare, poi, il vestito a mantella indossato alla Royal Albert Hall o la coroncina floreale abbinata ai ricami sull'abito bianco (sempre di McQueen) scelta per la leggendaria incoronazione di re Carlo III?

Kate Middleton in Alexander McQueen all'incoronazione di Carlo III

Alle cene di Stato Kate ha poi arricchito gli outfit con le scintillanti tiare della collezione reale, la sua preferita è quella con diamanti e perle appartenuta a Lady Diana ma di recente ha rispolverato anche una meravigliosa corona di fiori che era rimasta "nascosta" per oltre 100 anni.

Kate Middleton con la tiara di Diana

Insomma, il 2023 di Kate Middleton è stato all'insegna dell'eleganza, degli scintillii e del glamour: anche nel prossimo anno riuscirà a mantenere degli standard tanto alti?

Kate Middleton in Jenny Packham