Kate Middleton vestita di paillettes: il significato della fascia blu e del fiocco giallo Kate Middleton per un evento a Buckingham Palace ha indossato un abito da sera di paillettes, con la sua tiara preferita e alcuni omaggi a Elisabetta II.

A cura di Giusy Dente

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Kate Middleton a Buckingham Palace

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Royals ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Uno degli eventi più importanti a Buckingham Palace, è l'annuale ricevimento che accoglie nella residenza reale centinaia di membri del Corpo Diplomatico. Erano presenti più di 1000 persone provenienti da circa 130 Paesi, tra cui membri del governo britannico, ex primi ministri e arcivescovi di Canterbury e York. Non potevano mancare ovviamente re Calo III e la regina Camilla; con loro anche i principi del Galles, William e Kate Middleton. I quattro hanno anche posato0 per un ritratto ufficiale, scattato da Chris Jackson nella Sala 1844 di Buckingham Palace. Kate Middleton ha riciclato il look, un favoloso abito da sera da vera principessa. E ha sfoggiato la sua tiara preferita.

Il look di Kate Middleton

Ieri è stata una giornata densa di impegni per Kate Middleton. Nel pomeriggio la principessa ha fatto visita a un ospedale, in occasione dell'apertura di un nuovo reparto pediatrico. Impeccabile come sempre, ha scelto un look formale monocromatico, all'insegna del tailleur, un must dei suoi look nelle uscite pubbliche ultimamente. Per la serata, però, ha cambiato decisamente registro e ha accolto gli ospiti a Buckingham Palace con un look principesco elegantissimo.

Kate Middleton in Jenny Packham

Come capita spesso con i suoi outfit, anche questo è riciclato. La moglie del principe William, infatti, è nota proprio per la sua propensione a riproporre gli stessi vestiti a distanza di tempo, contro ogni spreco. Nello specifico, quello sfoggiato al ricevimento è il vestito visto al matrimonio reale giordano nel mese di giugno. È il modello Georgia di Jenny Packham, della collezione Autunno/Inverno 2019 tempestato di paillettes rosa cipria, con cristalli che mettono in risalto il punto vita e la scollatura. Ha completato il look con la pochette Prada color salmone/pesca e un paio di scintillanti décolleté Gianvito Rossi.

Kate Middleton in Jenny Packham

Kate Middleton con la tiara preferita di Diana

Impossibile non riconoscere sul capo della principessa la preziosa e antichissima tiara Nodo dell'Amante, la sua preferita nonché quella che ha indossato di più nella sua storia all'interno della royal family. Risale al 1914 e fu creata da Garrard per la regina Mary come replica di un pezzo appartenuto a sua zia, la principessa Augusta di Cambridge. È decorata con diamanti e una fila di perle a goccia. La tiara venne utilizzata dalla regina Elisabetta II prima di essere prestata alla principessa Diana che la indossò numerose volte: la amava particolarmente. Kate Middleton ha aggiunto gli orecchini pendenti con diamanti Greville di Sua Maestà la Regina Elisabetta II, che li ricevette in dono come regalo di nozze e una spilla di diamanti.

William e Kate

Il significato di fascia e fiocco

Kate Middleton ha sfoggiato fiera la fascia blu dell'Ordine Reale Vittoriano, che denota il suo grado di Dama di Gran Croce. Il fiocco giallo è invece dell'Ordine della Famiglia Reale della Regina Elisabetta II e reca proprio un ritratto della defunta monarca da giovane circondato da diamanti. Viene assegnato non a tutti i membri della famiglia reale. Per tradizione è il sovrano a decidere chi può possederlo e va indossato ai banchetti di Stato e agli eventi formali. A Kate Middleton è stato assegnato dalla defunta regina.