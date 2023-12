Kate Middleton fa visita a un ospedale pediatrico: l’omaggio a Diana nascosto nei gioielli Kate Middleton ha fatto visita a un ospedale a cui è molto legata. Ha indossato, non a caso, i gioielli appartenuti a lady Diana.

Kate Middleton in Alexander McQueen

La settimana di Kate Middleton è iniziata con un appuntamento importante, dedicato a una causa che le sta particolarmente a cuore. La principessa è vicina alle associazioni che si adoperano per garantire un futuro migliore ai bambini di tutto il mondo, sostiene gli ospedali, gli enti che tutelano l'infanzia. Oggi ha aperto ufficialmente la nuova unità di chirurgia pediatrica presso l'Evelina London Children's Hospital, che si prende cura di bambini affetti da patologie rare e complesse. La principessa del Galles ne è la patrona dal 2018. Ha visitato la nuova ala, ha chiacchierato con il personale, i pazienti e le famiglie. Per l'appuntamento di lavoro ha scelto uno dei suoi must del momento: il look monocromatico con tailleur.

Il look di Kate Middleton

Per inaugurare la nuova ala ospedaliera pediatrica, la principessa ha scelto un look ultimamente ricorrente nelle sue uscite pubbliche. Messi da parte i suoi famosi coat dress e gli abitini bon ton che tanto ama, ora sta puntando tutto sui tailleur. Sta sfoggiano il due pezzi giacca-pantaloni in ogni colore possibile, dimostrandosi sempre elegante nella sua raffinata semplicità, optando soprattutto per il monocromatico. Dopo il completo total white (allo Stade de Marsiglia in Francia per un match di rugby), quello verde con camicia bianca (per far visita alla fabbrica AW Hainsworth) e quello viola brillante (allo Shaping Us National Symposium di Londra), ora la scelta è caduta sul blu.

Kate Middleton in Alexander McQueen

Nello specifico, si tratta di una tonalità simile a quella dell'abito indossato alla Royal Variety Performance la scorsa settimana, evento a cui ha partecipato col marito, il principe William. Il tailleur è di un brand di cui indossa spesso le creazioni: Alexander McQueen. Ha abbinato un paio di décolleté coordinate di Gianvito Rossi in pelle scamosciata, altro marchio che apprezza particolarmente. Ha completato il look con gli inconfondibili gioielli appartenuti alla principessa Diana, gli orecchini e la collana con diamanti e zaffiri.

Kate Middleton in Alexander McQueen

Il significato dei gioielli

La scelta dei gioielli non è casuale e affonda le radici nel passato. Evelina London Children's Hospital è una struttura che la principessa ha visitato spesso, anche col marito. Ma proprio William ci era stato da bambino per la prima volta con sua madre, lady Diana, donna molto vicina ai bambini e alle cause umanitarie. Correva l'anno 1994 e lui aveva 12 anni. Nelle foto dell'epoca c'è anche Harry, che aveva 10 anni. Forse indossare i gioielli di lady D in un giorno come questo, è stato un modo per celebrare il grande cuore della principessa, rimasta nel cuore di tutti.