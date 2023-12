Kate Middleton come una dea alla serata di gala: le maniche a mantella sembrano uno strascico Ieri sera si è tenuto l’evento Royal Variety Performance alla Royal Albert Hall di Londra e Kate Middleton ha incantato tutti con un look da dea. Ecco tutti i dettagli dell’abito verde petrolio con le maniche a mantello.

A cura di Valeria Paglionico

32 CONDIVISIONI condividi chiudi

I reali di Svezia sono arrivati ieri in Gran Bretagna per la visita ufficiale del paese e sono stati accolti dal principe William e Kate Middleton tra le suggestive sale del castello di Windsor, concedendosi anche alcuni scatti ufficiali. In serata, invece, sono partiti alla volta di Londra per partecipare alla Royal Variety Performance, evento di gala che si è tenuto alla Royal Albert Hall. Si sono goduti lo spettacolo direttamente dal palco reale insieme ai principi del Galles, salutando i sudditi al termine della serata. Ad attirare tutte le attenzioni dei media è stata soprattutto Kate, apparsa meravigliosa in versione dea: ecco tutti i dettagli del look glamour e bon-ton che ha sfoggiato.

L'abito verde petrolio di Kate Middleton

La Royal Variety Performance è uno degli eventi più attesi dell'anno in Gran Bretagna e non sorprende che sia William che Kate abbiano dato il meglio di loro in fatto di stile. Se da un lato il principe ha rispolverato il classico smoking nero con tanto di papillon, sua moglie ha preferito un sinuoso abito da dea in verde petrolio.

Kate Middleton in Safiyaa

Si tratta di un modello dalla silhouette dritta e aderente firmato Safiyaa: ha la gonna lunga fino alla caviglia, le spalline imbottite, il girocollo decorato con un filo di cristalli e delle originali maniche "mantello" che a primo impatto sembrano essere uno strascico. Qual è il suo prezzo? Sul sito ufficiale del brand londinese il vestito viene venduto a 2.445 sterline (circa 2.800 euro).

Abito di Safiyaa

Kate Middleton con gli accessori sparkling

A completare l'outfit da serata di gala di Kate Middleton non potevano mancare ulteriori dettagli glamour. La principessa ha abbinato all'abito verde petrolio un paio di scarpe in tinta, per la precisione le pumps in camoscio col tacco a spillo di Gianvito Rossi, aggiungendo un tocco sparkling con la borsetta, una clutch tempestata di cristalli di Jenny Packham.

Kate e William alla Royal Albert Hall

Niente gioielli reali come durante le recenti apparizioni pubbliche, ha preferito un paio di scintillanti orecchini con perle e brillanti di J.Crew. Capelli sciolti e ondulati, make-up impeccabile e sorriso stampato sulle labbra: la principessa del Galles si è riconfermata ancora una volta un'indiscussa icona fashion.

Kate Middleton con orecchini J.Crew e clutch Jenny Packham