Kate Middleton accoglie i reali svedesi a Windsor: le foto ufficiali in verde con i gioielli di Diana Kate Middleton insieme al marito William ha dato il benvenuto ai reali di Svezia a Windsor. Per l’occasione ha puntato tutto su un outfit bon-ton verde bosco e non ha dimenticato un piccolo omaggio a Diana.

La Royal Family è tornata ad aprire le porte del castello di Windsor, lo ha fatto nelle ultime ore per accogliere i reali svedesi appena arrivati in Gran Bretagna per la visita ufficiale del paese. A dare il benvenuto alla principessa ereditaria Victoria e al marito, il principe Daniel, non sono stati il re e la regina Carlo e Camilla ma William e Kate Middleton. I quattro hanno posato fianco a fianco nelle sontuose sale del palazzo, dando il via a una serie di eventi ufficiali a cui nei prossimi giorni parteciperanno insieme. Ad attirare le attenzioni dei media non poteva che essere il look della principessa inglese, ormai considerata un'indiscussa icona di stile a livello internazionale.

Chi ha firmato l'abito verde di Kate Middleton

Per accogliere i reali svedesi a Windsor Kate Middleton è tornata a dare il meglio di lei in fatto di stile. La principessa ha anticipato di qualche settimana il Natale puntando tutto sul verde bosco, uno dei colori che per tradizione vengono associati alle feste, mixando in modo impeccabile glamour e bon-ton. Ancora una volta si è affidata a Emilia Wickestead, una delle sue stiliste preferite, sfoggiando un midi dress con la gonna scampanata al ginocchio e il bustier avvitato sul punto vita con le maniche lunghe e il girocollo. Ha poi completato il tutto con un paio di pumps coordinate e col tacco a spillo di Emmy London, rendendo così l'outfit monocromatico.

Abito Emilia Wickestead

Gli orecchini ereditati da Lady D.

La particolarità dell'abito midi di Kate Middleton? Lo ha già indossato spesso in passato ma in colori differenti, dal blu elettrico al rosa confetto, a prova del fatto che si tratta di un modello capace di esaltare al massimo il suo animo bon-ton. Nel look della principessa non sono mancate le calze color carne "imposte" dall'etichetta reale e il tocco prezioso. Kate ha infatti arricchito l'outfit verde bosco con un paio di orecchini appartenuti a Lady Diana: sono a doppia goccia, decorati con zaffiri e diamanti. La moglie di William ha dato l'ennesima prova di essere una regina di stile ma, viste le recenti insinuazioni pubblicate sul libro Endgame, anche in questo caso l'omaggio alla compianta principessa del Galles sarà stato "imposto"?

