Kate Middleton e Meghan Markle, perché sono state obbligate a imitare i look iconici di Lady Diana Endgame, il libro scritto da Omid Scobie, sembra essere destinato a portare scompiglio nella Royal Family. Il giornalista amico dei Sussex avrebbe rivelato anche il motivo per cui Kate Middleton e Meghan Markle hanno spesso imitato Lady Diana con le loro scelte di stile: ecco cosa ha dichiarato.

A cura di Valeria Paglionico

La Royal Family sembra essere destinata a finire ancora una volta al centro delle polemiche: domani verrà lanciato sul mercato Endgame, il libro scritto da Omid Scobie, giornalista amico dei Sussex che avrebbe rivelato delle verità scottanti sui Windsor. Tra le tante dichiarazioni shock che metterebbero di nuovo in cattiva luce la quotidianità a corte, una riguarda il dress code imposto alle donne reali, prime tra tutte Kate Middleton e Meghan Markle. In quanti hanno notato che spesso i loro look si ispiravano a quelli della compianta principessa Diana, dagli iconici abiti a pois ai completi color block? Oggi è emerso che il dettaglio di stile sarebbe stato tutt'altro che casuale: ecco le rivelazioni dello scrittore.

Il "Diana Effect" creato da Kate e Meghan

Lo stile di Lady Diana è diventato ormai iconico, tanto che, nonostante siano passati più di 20 anni dalla sua morte, i look da lei sfoggiati che mixano eleganza e glamour sono ancora imitatissimi. A contribuire alla diffusione del "Diana Effect" sono state soprattutto Kate Middleton e Meghan Markle, che in più di un'occasione si sono ispirate proprio alla compianta principessa durante le loro apparizioni ufficiali. Stando a quanto dichiarato da Omid Scobie in Endgame, però, la cosa non sarebbe stata affatto casuale, anzi, la Royal Family avrebbe pilotato le scelte di stile delle Duchesse, incoraggiandole a copiare degli outfit iconici della defunta suocera.

Il look a pois ispirato a quello di Diana

Le rivelazioni shock sui look di Kate Middleton e Meghan Markle

"Durante gli ultimi tredici anni, imitare lo stile di Diana è diventato quasi un obbligo all'interno della famiglia reale. Kate e Meghan sono state incoraggiate a vestire così da parte degli altri membri reali? A volte sì. È, infatti, risaputo che, più di qualche volta, qualche persona vicina a loro riprendesse immagini di Diana in un determinato luogo o momento per trovare idee e ispirazioni. Tutto ciò, può essere giudicato come un gesto tenero, ma è anche un po' un controsenso, dato che, è sempre tutto orchestrato dalle persone che hanno reso la vita di Diana un inferno", sono queste le parole che si leggono in una parte del libro pubblicata in anteprima da PageSix. Insomma, le donne della famiglia Windsor non lasciano nulla al caso: dietro ogni look sfoggiato in pubblico ci sono sempre delle precise strategie di comunicazioni.

Il look color block ispirato allo stile di Diana