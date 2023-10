Competizione sportiva per William e Kate, ecco chi tra i due ha portato a casa il trofeo I principi del Galles amano sfidarsi, soprattutto per gioco. Nel corso di una visita ufficiale si sono cimentati in una partita a netball, ecco chi ha avuto la meglio.

A cura di Annachiara Gaggino

William e Kate sembrano sentire la competizione, anche, e soprattutto, tra loro due. Se nella vita di tutti i giorni la coppia si sostiene a vicenda e dà a vedere una complicità invidiabile, quando si tratta di sport ogni sentimento viene messo da parte per lasciar spazio alla rivalità. Tempo di un match, però, perché i principi del Galles depongono immediatamente le armi per tornare a vivere il matrimonio perfetto che tutti conosciamo. I due si sono recati in visita al centro sportivo di Marlow, nel Buckinghamshire, gestito dall'ente di cui la principessa è patron, il charity SportAid, dove si sono cimentati in diverse sfide.

Chi ha vinto tra William e Kate?

I principi del Galles, assieme a un gruppo di ragazzi e di genitori, si sono sfidati in una partita a netball, uno sport di squadra simile al basket di cui Kate Middleton è fan fin dalla tenera età. Nonostante la sua mano fosse in convalescenza dopo l'incidente casalingo avvenuto mentre giocava con i bambini (la principessa, infatti, si è presentata con le dita ancora fasciate), è riuscita a segnare un punto mentre William si trovava in posizione difensiva. Ma la futura regina ha trionfato anche a pallarete (goalball), praticato dagli atleti affetti da disabilità visive, segnando con gli occhi coperti al prima tentativo e riuscendo a parare poi il colpo del principe . Insomma, Kate Middleton ha avuto la meglio, per questa volta.

William e Kate, una coppia atletica

Non è la prima volta che marito e moglie gareggiano nello sport. Pochi giorni fa, infatti, si sono cimentati in una partita a ping pong, mentre a febbraio la coppia ha preso parte a una lezione di spinning ed entrambe le sfide sono state vinte dalla principessa. Ma anche William ha portato a casa qualche partita, senza però vantarsi del risultato. L'anno scorso, infatti, la coppia ha visitato alcune isole caraibiche dove si è lanciata in una regata nella acque delle Bahamas. La barca a tagliare per prima il traguardo è stata quella del futuro re, che ha preceduto quella di Kate Middleton di cinque minuti. Quando gli è stato chiesto un commento, il principe ha fatto sapere che preferisse la discrezione "soprattutto se hai vinto tu t tua moglie è arrivata ultima". Un commento che la dice lunga sulla competitività sportiva della coppia, in cui, probabilmente, nessuno dei due ama perdere.