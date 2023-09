Kate Middleton pilota per un giorno, simulazione di volo in tailleur e giubbotto di salvataggio Kate Middleton ha fatto visita a una stazione dell’aeronautica militare reale: niente divisa militare per lei, ma l’intramontabile tailleur.

Con l'estate ormai archiviata, per la principessa del Galles si è aperta una stagione densa di appuntamenti. In questi giorni Kate Middleton ha partecipato a diversi eventi ufficiali. In qualità di patrona della Rugby Football Union e della Rugby Football League era presente al match che ha visto l'Inghilterra contro l'Argentina. Poi ha fatto visita ai detenuti, infine si è recata a fare visita insieme al principe William all'associazione We Are Farming Minds presso l'azienda agricola Kings Pitt, a Hereford. Oggi per lei è stata la volta di un'esperienza diversa.

Kate Middleton in volo

La principessa del Galles ha visitato la Royal Naval Air Station (RNAS) Yeovilton, dove ha messo alla prova le sue abilità in un simulatore di volo. Prima di lei si era recato presso la stazione aerea anche re Carlo, per l'addestramento al volo in elicottero: correva l'anno 1974. La visita non è affatto casuale, anzi arriva proprio dopo che il nuovo sovrano l'ha nominata lo scorso agosto Commodoro in Capo della Fleet Air Arm (FAA). Il ruolo può essere equiparato a quello di una sorta di Ufficiale in Capo della sezione aerea della Marina ed è un titolo che ha ereditato dal principe Andrea di York.

Durante la visita nella base aerea del Somerset, alla principessa è stato concesso fare un tour completo del posto, ha trascorso del tempo nella torre di controllo del traffico, ha incontrato il personale e l'equipaggio. Kate Middleton si è anche cimentata con esercitazioni di addestramento, ha preso posto in un elicottero Merlin Mk4 e in un Merlin MK2, infine si è cimentata nel pilotare un Wildcat MK2 in un simulatore. In alcune foto, la 41enne ride mentre indossa e poi gonfia un giubbotto di salvataggio mimetico di emergenza.

Il look della principessa

Per la visita alla Royal Navy Air Station a Yeovilton, la principessa ha scelto un look formale da business woman, il tanto amato tailleur, capo must del suo guardaroba autunnale. Ha optato per un blazer doppiopetto nero di Holland Cooper già indossato in precedenza con bottoni dorati, abbinato a un paio di pantaloni dello stesso colore, camicia bianca e un paio di décolleté col tacco di Gianvito Rossi. In versione pilota è apparsa particolarmente a proprio agio!