Kate Middleton si prepara all’autunno in giacca e stivali: cosa c’è inciso sulla nuova collana Kate Middleton ha fatto visita all’associazione We Are Farming Minds a Hereford insieme al principe William e ne ha approfittato per sfoggiare un look in perfetto stile autunnale. In quanti hanno notato la dolce incisione sulla collana?

Per i Royals le vacanze estive sono definitivamente terminate: dopo aver trascorso circa un mese tra Balmoral e location top secret, sono tornati tutti alla normale quotidianità fatta di impegni istituzionali e apparizioni pubbliche. Kate Middleton, in particolare, sta partecipando a diversi eventi ufficiali, dalla messa in onore di Elisabetta II alla partita di rugby Inghilterra-Argentina tenutasi qualche giorno fa allo Stade de Marsiglia in Francia. Nelle ultime ore insieme al principe William ha fatto visita all'associazione We Are Farming Minds presso l'azienda agricola Kings Pitt, a Hereford, e ne ha approfittato per sfoggiare un look casual ma allo stesso tempo chic che si rivelerà perfetto per l'autunno alle porte.

Il blazer in tweed è il must dell'autunno

L'autunno non è ancora cominciato ufficialmente ma sono moltissimi coloro che si stanno già preparando all'arrivo della nuova stagione. È il caso di Kate Middleton che, complici le giornate inglesi sempre più uggiose, ha proposto un completo da imitare assolutamente nelle prossime settimane. Per visitare l'azienda agricola a Hereford ha abbinato maglioncino aderente e pantaloni skinny total black a un blazer doppiopetto in tweed (che ha portato sbottonato). Si tratta di un modello firmato Maje sui toni del grigio, è lungo e avvitato, ha due maxi tasche laterali ed è perfetto per aggiungere un tocco chic a qualsiasi tipo di look casual.

Kate Middleton col blazer Maje

Il dolce omaggio a George, Charlotte e Louis

A fare la differenza nel look autunnale di Kate Middleton non è stata la nuova frangia anni '70, quanto piuttosto gli accessori. Ha detto no ai tacchi alti d'ordinanza, questa volta ha preferito un paio di stivaletti stringati bassi e di camoscio firmati See by Chloé.

Kate Middleton con gli stivali See by Chloé

Al polso ha sfoggiato il bracciale Ballon Bleu di Cartier, mentre la giacca sbottonata ha rivelato una collana lunga e personalizzata di Daniella Draper. La sua particolarità? Il disco pendente in total gold ha sopra incise le iniziali dei figli George, Charlotte e Louis. Insomma, la principessa è una mamma amorevole e premurosa: anche quando per lavoro è costretta a stare lontana dai bimbi, trova sempre il modo per "portarli" con sé.