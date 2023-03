Kate Middleton e Camilla in blu al Commonwealth Day: le spille valgono un milione di euro In occasione della cerimonia del Commonwealth Day, Kate Middleton e la regina Camilla hanno impreziosito i loro look con gioielli dal valore esorbitante.

A cura di Giusy Dente

Kate Middleton e Camilla al Commonwealth Day

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Royals ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Come ogni anno i royals hanno celebrato il Commonwealth Day. Alla tradizionale cerimonia presso l'Abbazia di Westmister c'erano tutti i membri senior della famiglia reale: è la prima volta che Carlo partecipa alla funzione in qualità di sovrano. Il re era accompagnato da sua moglie Camilla, regina consorte. Presenti anche William e Kate, che dopo la morte di Elisabetta II hanno assunto i nuovi titoli di principi del Galles.

la famiglia reale all’Abbazia di Westmister

Perché Camilla e Kate erano vestite in blu

Alla funzione religiosa celebrata a Westminster tutti erano vestiti di blu, in diverse tonalità: il motivo è simbolico, per omaggiare il colore della bandiera del Commonwealth. Nei look di Camilla e Kate, però, spiccavano altri due elementi in particolare, oltre al colore degli outfit: i preziosi gioielli appuntati alle giacche, che hanno un valore esorbitante.

Kate Middleton in Erden

La principessa del Galles, icona di stile ed eleganza, ha indossato un completo della collezione pre-fall 2023 di Erdem: giacca di ispirazione vintage e gonna midi coordinata, con minuscoli fiori bianchi ricamati. Ha completato il sofisticato outfit con una clutch in pelle scamosciata di Emmy London e un paio di décolleté col tacco di Gianvito Rossi, abbinati a un cappello a tesa larga con maxi fiocco.

Camilla e Kate Middleton

Cappotto in una tonalità di blu più brillante per Camilla, fedele al brand Fiona Clare, quello che sfoggia più spesso, con cappello di piume abbinato di Philip Treacy, scarpe nere e guanti di pelle scuri. La regina consorte ha aggiunto al look monocromatico l'immancabile spilla, un gioiello sempre presente negli outfit delle royals. Difatti, lo stesso accessorio è stato sfoggiato anche dalla principessa del Galles. Entrambe hanno optato per creazioni simboliche e preziosissime.

la spilla della regina consorte

Quanto valgono le spille di regina e principessa

L'esperto Maxwell Stone di Steven Stone Jewelers ha parlato con Page Six Style delle spille indossate dalla principessa e dalla regina, spiegandone il significato e facendo ipotesi sul valore die due gioielli. Kate Middleton ha scelto la spilla Principe di Galles: è chiamata così perché al centro c'è lo stemma del Principe di Galles (l'attuale titolo del Principe William). È un pezzo con zaffiri blu, piccoli diamanti bianchi, rubini e smeraldi destinati a rappresentare la bandiera gallese. La creazione ha un'origine antichissima: è stato un regalo fatto alla principessa Alexandra di Danimarca in occasione del suo matrimonio con il re Edoardo VII nel 1863. In età recente è stata indossata sia da Camilla che da lady Diana. E a proposito di Diana: suoi erano gli orecchini a fiore con zaffiro e diamanti inclusi nel look. Tornando alla spilla di Kate Middleton vale circa 373 mila euro.

la spilla di Kate Middleton

La regina Camilla invece ha indossato un'enorme spilla di zaffiri e diamanti appartenuta alla defunta regina Elisabetta II. Nota come spilla a grappolo di zaffiro russo, risale in realtà all'imperatrice Maria Feodorovna di Russia alla fine del 1800. Secondo Maxwell Stone era tra le preferite della regina madre. Secondo il professionista della gioielleria la spilla varrebbe 634 mila euro. Il valore totale delle due preziose e antiche spille è di circa un milione di euro.