Kate Middleton in tuta, addio tacchi alti: la versione sportiva della principessa La principessa del Galles ha partecipato a un evento che promuove l'inclusività nello sport con un look decisamente casual.

A cura di Annachiara Gaggino

Kate Middleton ha lasciato nell'armadio le sue classiche mise eleganti e ha scelto una tuta da ginnastica per la sua ultima apparizione pubblica. Certo, l'evento lo richiedeva. La principessa del Galles, infatti, ha partecipato al Rugby League Inclusivity Day, un evento che promuove la partecipazione delle persone con disabilità nello sport. La giornata si svolge all'Allam Sports Centre di Hull, nel nord-est dell'Inghilterra e la futura regina vi ha preso parte in quanto patron della Rugby Football League, ruolo in cui ha sostituito il principe Harry, e ha potuto vedere come praticare sport abbia un impatto positivo nell'affrontare le disuguaglianze.

Kate Middleton in T-shirt e tuta, come non l'abbiamo mai vista

La principessa del Galles non si è tirata indietro e ha partecipato attivamente alle attività organizzate per il Rugby League Inclusivity Day. Sfoggiando una tuta da ginnastica blu e una T-shirt dello stesso colore Kate Middleton si è cimentata anche in sessioni di allenamento, sedendo su una sedia a rotelle con la squadra inglese di rugby vincitrice della Coppa del Mondo nel 2021, team che aveva già incontrato a gennaio nell'ambito di un ricevimento speciale che ha organizzato per loro Hampton Court Palace, appena fuori Londra. Nelle foto che mostrano la principessa all'evento si possono notare le dita fasciate, una precauzione per il suo infortunio avvenuto ai primi di settembre, mentre giocava con i figli.

I look casual di Kate Middleton

Non è la prima volta, tuttavia, che la quarantunenne si mostra con outfit sportivi durante gli eventi ufficiali. Già a settembre, in occasione del primo anniversario della morte della regina Elisabetta, si era recata in visita, assieme al marito William, alla stazione di salvataggio RNLI a St Davids nel Pembrokeshire dove hanno incontrato i volontari per parlare nel loro lavoro. Quel giorno Kate Middleton ha scelto un abbigliamento casual, una T-shirt bianca e un paio di jeans skinny, un look sicuramente più sportivo ma che su di lei risulta sempre estremamente elegante.

