Kate Middleton casual in jeans e T-shirt: visita un luogo simbolico per ricordare Elisabetta II Nel giorno del primo anniversario della morte di Elisabetta II, la principessa ha fatto visita a un luogo che ha fatto parte dei suoi 70 anni di regno.

A cura di Giusy Dente

Un anno fa il mondo apprendeva la notizia della morte di Elisabetta II. La regina si è spenta nel castello di Balmoral, la sua amata residenza privata scozzese: era l'8 settembre 2022. In occasione del primo anniversario, il nuovo re Carlo III ha deciso che non ci saranno eventi ufficiali. Lui ha scelto di ritirarsi proprio al castello di Balmoral e vivere questo momento in intimità. La defunta sovrana è stata ricordata e omaggiata in privato dalla famiglia. Ovviamente non sono mancate dediche social: Buckingham Palace ha condiviso per l'occasione uno scatto inedito, mai visto prima. Kate Middleton e William ieri hanno preso parte a una funzione religiosa in onore della regina Elisabetta. Poi è stata la volta di un altro appuntamento in suo onore.

Il motivo della visita di Kate e William

Il principe e la principessa del Galles hanno fatto visita alla stazione di salvataggio RNLI a St Davids nel Pembrokeshire. Qui hanno incontrato l'equipaggio e i volontari per sapere di più del loro lavoro, che consiste nel fornire un servizio di ricerca e salvataggio 24 ore su 24 lungo le coste del Regno Unito e della Repubblica d'Irlanda. Era presente anche il responsabile delle operazioni delle scialuppe, John Williams.

Situata sulla spettacolare costa del Galles sud occidentale, la stazione di St Davids lancia scialuppe di salvataggio dal 1869 ed è stata sottoposta a lavori di ristrutturazione dal 2014 al 2017. Oggi è una struttura più moderna, capace di gestire in modo ancora più efficiente le operazioni di evacuazione e di aiuto, per salvare vite umane in mare.

Al termine della visita la coppia reale è stata omaggiata con un bouquet di fiori, donati a Kate Middleton da due bambini. Poi la coppia reale si è spostata in una fattoria locale premiata come migliore start-up all'Earthshot Prize dello scorso anno, nella categoria "Costruisci un mondo senza rifiuti". La visita alla stazione di salvataggio proprio l'8 settembre non è casuale. Sua Maestà è stata Patrona della Royal National Lifeboat Institution (RNLI) per ben 70 anni: questo ruolo viene ricoperto da ogni monarca britannico regnante a partire dal re Giorgio IV. Lei ha fatto più volte visita a stazioni di salvataggio (anche col duca di Edimburgo). Non a caso nel 2021, la RNLI ha onorato l'impegno del principe Filippo nei confronti dei servizi marittimi (e la sua vita dedicata a stare accanto alla regina) nominando una nuova scialuppa di salvataggio "Duca di Edimburgo".

Il look casual della principessa

Dopo il look rigoroso e formale per la cerimonia in ricordo della regina, la principessa ha scelto qualcosa di più casual e semplice: T-shirt bianca, un paio di jeans skinny di G-Star, le sue amate scarpe da ginnastica Veja Campo e il parka color cachi Troy London. È un capo riciclato, visto per la prima volta durante il tour della coppia in Canada sei anni fa. Tutti sanno che la principessa è attenta alla sostenibilità e per questo è solita riproporre gli stessi capi a distanza di tempo, contro gli sprechi. Ha completato il look con un paio di oprecchini a cerchietto Spells of Love, lasciando i capelli morbidamente raccolti dietro la nuca.