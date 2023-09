Il ricordo di Elisabetta II a un anno dalla morte: il significato della foto (mai mostrata prima) A un anno dalla morte di Elisabetta II, Buckingham Palace la ricorda con una foto inedita e un messaggio toccante di re Carlo III.

A cura di Giusy Dente

Instagram @theroyalfamily

A un anno dalla morte della regina Elisabetta, non poteva mancare il commosso ricordo della royal family. Non ci saranno eventi ufficiali: re Carlo III ha deciso di commemorare la defunta sovrana in modo più intimo e privato, proprio come lei stessa fece in occasione della scomparsa di suo padre, re Giorgio VI. Per rendere omaggio a Elisabetta II, Buckingham Palace ha però condiviso sui social una sua foto che non era mai stata mostrata prima.

Il ricordo social della regina Elisabetta

Oggi il mondo ricorda la regina Elisabetta: i suoi 70 anni da record sul trono, il suo ruolo da protagonista in un arco di tempo costellato di eventi storici decisivi e cambiamenti, il suo stile impeccabile e colorato che l'ha resa iconica. È stata una sovrana amatissima, dai sudditi così come dal resto della famiglia. Suo figlio, diventato re, sin dall'inizio ne ha ricordato l'impegno, il senso del dovere, la disciplina, il suo dedicarsi completamente al Regno. Sono doti che nel discorso pronunciato al momento dell'incoronazione ha elogiato, promettendo la stessa devozione, intenzionato a servire il Paese con lo stesso spirito. Re Carlo III oggi ha scelto di commemorare la regina lontano da occhi indiscreti, senza eccessivo clamore mediatico, senza cerimonie ufficiali. Resterà a Balmoral, il castello dove sua madre ha trascorso gli ultimi giorni di vita, luogo a cui era legatissima. Non è mancato, però, un omaggio social condiviso sull'account ufficiale della royal family.

Instagram @theroyalfamily

Nello scatto Elisabetta II indossa un abito lilla e il look è impreziosito dalle perle tanto care alla sovrana: erano le sue pietre preziose preferite. La spilla appuntata al vestito è la spilla di perle della Duchessa di Cambridge, uno dei pezzi della collezione reale da lei più amati. Il gioiello appartiene alla royal family da diversi anni, realizzato forse da Garrard. Prima apparteneva alla principessa Augusta d'Assia-Kassel, moglie del principe Adolfo (duca di Cambridge). Poi è stata ereditata dalla regina Mary (nonna di Elisabetta II): la indossò al Battesimo nella nipotina.

Elisabetta II l'ha ereditata nel 1953 e sfoggiata in diversi ritratti ufficiali (tra cui quello del cinquantesimo compleanno), al funerale di Lord Mountbatten nel 1979, nel Natale al castello di Windsor del 1971, per la visita di Stato spagnola alla Gran Bretagna nel 1986. Insomma, la spilla è diventata un simbolo del guardaroba della regina, in cima alla lista di quelle più indossate e più amate.

La fotografia è stata scattata a Buckingham Palace il 16 ottobre 1968 dal leggendario Cecil Beaton, fotografo che si è spesso occupato dei ritratti ufficiali della royal family, in particolare della regina. Questo ritratto in particolare è stato esposto alla National Portrait Gallery per un brevissimo periodo, poi è tornato negli archivi reali e non è stato più mostrato.

Instagram @theroyalfamily

Re Carlo II ricorda la regina Elisabetta

Re Carlo III ha affidato ai social anche un personale messaggio, nel primo anniversario della morte della regina: "Nel celebrare il primo anniversario della morte di Sua Maestà e della mia ascesa al trono, ricordiamo con grande affetto la sua lunga vita, il suo servizio devoto e tutto ciò che ha significato per tanti di noi. Sono profondamente grato anche per l’amore e il sostegno che è stato dimostrato a me e a mia moglie durante quest’anno mentre facciamo del nostro meglio per essere al servizio di tutti voi". La didascalia accompagna due foto: una ritrae la sovrana con Carlo e Camilla, l'altra è una foto in cui la regina indossa indossa il mantello di velluto e la tiara di Vladimir, prezioso gioiello con perle e diamanti incastonati.