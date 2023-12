Il significato del cappello di Belén Rodriguez: è un messaggio rivolto agli haters “No, je m’en fous pas” si legge sul cappello di Belén Rodriguez: è un messaggio ai leoni da tastiera, a chi crede di sapere tutto di lei e della sua vita. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Belén Rodriguez è tornata sui social più attiva che mai. La showgirl si è presa una lunga pausa, in cui i fan e i follower non hanno potuto fare a meno di notare la sua prolungata assenza, uno strano silenzio che ha molto insospettito e fatto preoccupare. In effetti in una recente intervista (ospite di Mara Venier a Domenica In) ha ammesso di aver attraversato un momento di difficoltà, in cui ha sentito il bisogno forse di allentare un po' la presa. La fine del matrimonio con Stefano De Martino è stata un duro colpo da accettare e anche quando ha ritrovato l'amore, non sono mancate le critiche. Le prime foto col nuovo compagno Elio Lorenzoni non sono state accolte positivamente. Ecco perché i due ci sono andati con i piedi di piombo, all'inizio della relazione, per poi uscire allo scoperto e viverla serenamente alla luce del sole. Il pensiero della showgirl è ben condensato nel cappello che ha sfoggiato oggi sui social.

Cosa c'è scritto sul cappello di Belén Rodriguez

Quando i paparazzi hanno fatto circolare le prime foto di Belén Rodriguez ed Elio Lorenzoni, non sono mancate le critiche, da parte di chi non ha apprezzato la scelta di iniziare una nuova relazione subito dopo la fine del matrimonio con Stefano De Martino. La showgirl non ha dato troppe spiegazioni, ma in questi mesi non ha mai smesso di dichiarare il proprio sincero amore nei confronti dell'uomo che ha accanto. Ha deciso di non lasciarsi abbattere e scalfire dai giudizi altrui. "Io non mi nasconderò mai, perché questa sono io, il perbenismo, il bigottismo, il moralismo non fanno per noi" ha scritto in risposta a una follower che invece le mostrava il suo supporto.

Cappello The Hat Gang

Sembra che Belén Rodriguez abbia deciso di proseguire dritta per la sua strada, consapevole di non poter piacere a tutti e per nulla intenzionata ad assecondare quello che lei chiama perbenismo e bigottismo. È innamorata e forse sposerà il nuovo compagno, vuole vivere questa storia d'amore senza troppe intromissioni. Ecco perché quello sfoggiato oggi sembra proprio essere un messaggio rivolto agli haters, ai leoni da tastiera, a chi si sente in diritto di giudicare la vita altrui senza conoscerla pienamente. Sui social, infatti, ha mostrato un cappello personalizzato.

Costa 90 euro ed è del brand The Hat Gang, specializzato appunto in queste creazioni ricamate a mano uniche e originali, coloratissime. Sul cappello di Belén Rodriguez c'era originariamente scritto "Je m'en fous": tradotto dal francese significa "Non mi interessa". Ma la showgirl ha ulteriormente personalizzato il suo accessorio, per sottolineare con ancora più enfasi il messaggio. Aggiungendo altre due paroline ha trasformato la frase in "No, je m'en fous pas" accentuando il tutto. Più chiaro di così…!