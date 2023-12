Il Natale in rosa di Demi Moore: tutta la famiglia coi pigiami coordinati per festeggiare Demi Moore ha riunito la sua famiglia allargata per festeggiare e scambiarsi regali: pigiami rosa coordinati per tutti. Assente Bruce Willis. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Che festa sarebbe, senza una riunione di famiglia? Lo sa bene Demi Moore, che ama particolarmente il Natale e soprattutto ama trascorrerlo con le persone che ama. In questa ricorrenza più che mai si sente il bisogno del calore familiare ed è per questo che l'attrice è solita riunire tutti i componenti della sua famiglia "allargata" per stare insieme in compagnia, in un clima sereno e di amore. Anche stavolta non ha resistito alla tentazione di un'originale foto ricordo, proprio come era successo l'anno scorso, quando avevano posato tutti con look cozy.

Il Natale di Demi Moore

L'attrice ha condiviso sui social una foto scattata a Natale o forse in questi giorni, più a ridosso dell'ormai imminente Capodanno. Il ritratto di famiglia la vede assieme alle tre figlie nate dal matrimonio con Bruce Willis: Rumer (35 anni), Scout LaRue (32 anni) e Tallulah (29 anni). Presente anche il marito della maggiore, Derek Richard Thomas: i due sono da poco diventati genitori.

Nella foto non si vede Bruce Willis, con cui Demi Moore è stata sposata dal 1987 al 2000. I due hanno sempre mantenuto rapporti amichevoli anche dopo la separazione. Poi l'attore ha sposato nel 2009 Emma Heming Willis, da cui ha avuto altri due figli (Mabel e Evelyn). La donna non lo ha mai abbandonato ed è proprio lei ad aggiornare spesso o fan sulle condizioni di salute del compagno. Il 68enne, infatti, è affetto da demenza frontotemporale (FTD) e si è ritirato dalle scene.

Demi Moore è molto legata alla nuova famiglia del suo ex marito: sono un nucleo felice, che ha trovato un proprio equilibrio mettendo da parte rancori e tensioni, per il bene di tutti. E a dimostrazione del legame che li unisce, hanno trascorso la giornata di scambio di regali con dei look coordinati. Pigiami rosa e pantofole per tutti in casa.