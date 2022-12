Demi Moore in vestaglia, Bruce Willis con la camicia a quadri: il Natale in famiglia è cozy La famiglia “allargata” di Bruce Willis ha approfittato del Natale per riunirsi e per aiutare l’attore ad affrontare questo momento difficile. Cosa accomuna Demi Moore, Emma Heming e le loro figlie? Sfoggiano tutte degli adorabili look cozy.

A cura di Valeria Paglionico

Bruce Willis non sta attraversando un momento semplice: stando alle indiscrezioni, le sue condizioni di salute sarebbero peggiorate molto negli ultimi tempi, tanto che ora non riuscirebbe neppure a parlare. Lo scorso marzo era arrivato l'annuncio ufficiale della malattia di cui soffre, un'afasia che ha compromesso le sue abilità cognitive, costringendolo a dire per sempre addio al cinema. A risollevare l'atmosfera decisamente pesante è però arrivata la sua ex moglie Demi Moore, che sui social ha condiviso delle dolcissime foto della sua famiglia allargata che si prepara ad accogliere il Natale 2022 con degli adorabili look cozy.

La famiglia allargata di Demi Moore e Bruce Willis

Bruce Willis e Demi Moore non hanno mai nascosto di aver mantenuto un rapporto profondo e amichevole anche dopo il matrimonio finito ma è nelle ultime ore che hanno dato l'ennesima prova del loro legame. L'attrice ha condiviso alcune foto del Natale in famiglia, non avendo paura di rivelare i lati più intimi e privati sia della sua quotidianità che di quella delle figlie. Al motto di "Noi siamo famiglia, e stiamo entrando nello spirito natalizio", la diva si è immortalata al fianco dell'ex marito e della sua attuale moglie Emma Heming. A completare l'adorabile siparietto familiare non potevano mancare Rumer, Scout, Tallulah (le figlie nate dalla storia tra Demi e Bruce), Mabel Ray ed Evelyn Penn (figlie di Bruce ed Emma Heming). Gli 8 appaiono sorridenti e felici, a prova del fatto che la forza della famiglia riesce a far superare ogni tipo di ostacolo.

Bruce Willis con la seconda moglie Emma Heming

I look casalinghi della famiglia Willis-Moore-Heming

Cos'è che accomuna tutti i membri di casa Willis-Moore-Heming? Oltre a sostenere Bruce con forza e positivitò, negli scatti natalizi condivisi sui social sfoggiano tutti dei look cozy ma allo stesso tempo trendy. Emma in camicia e jeans larghi, Demi in vestaglia a quadri e occhiali da vista, Bruce è l'unico uomo di casa e ha sorriso in camera con indosso tuta e camicia di flanella a stampa check. Le figlie dell'attore non sono state da meno in fatto di stile "comodo", da Scout e Rumer in total black a Tallulah col maxi pull, fino ad arrivare a Mabel con la felpa a quadretti ed Evalyn con gli shorts. Insomma, la nota famiglia allargata riesce a essere cool anche in versione casalinga: in quanti seguiranno il loro esempio durante le feste di Natale?