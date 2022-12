Bruce Willis starebbe peggiando, nel testamento solo briciole per le figlie di Demi Moore L’attore avrebbe rimesso mano al suo testamento poco prima della diagnosi di afasia. A quanto pare il patrimonio da 250 milioni di dollari finirà per lo più in mano alla sua attuale moglie e alle figlie, mentre alle tre ragazze avute da Demi Moore spetterà “solo” 1 milione a testa.

A cura di Giulia Turco

Bruce Willis si starebbe godendo al massimo i preparativi alle feste insieme alla sua famiglia. L’attore, 67 anni, soffre di afasia, un disturbo che nell’ultimo anno lo ha costretto al ritiro dal mondo del cinema. Nonostante di recente il suo avvocato abbia fatto sapere che l’attore ha continuato a lavorare sul set, negli ultimi mesi sembra che le sue condizioni di salute siano peggiorate.

Bruce Willis avrebbe rivisto il suo testamento

Stando alle indiscrezioni di RadarOnline, sembra che l’attore abbia rimesso mano al suo testamento qualche giorno prima di ricevere la diagnosi di afasia. A quanto pare la star di Die Hard distribuirà la sua fortuna pari a 250 milioni di dollari tra la sua attuale famiglia e le tre figlie avute da Demi Moore. A quanto pare Rumer, Scout e Tallulah, riceveranno solo 1 milione a testa, mentre la maggior parte del patrimonio netto di Willis resterà all’attuale moglie Emma Heming e alle due figlie che hanno in comune di 10 e 8 anni.

Le sue condizioni di salute sarebbero in peggioramento

“La sua famiglia sa che Bruce non ci sarà per sempre”, avrebbe rivelato una fonte vicina all’attore a RadarOnline. “Così si stanno godendo ogni singolo momento insieme”. Ecco perché la sua grande famiglia allargata, compresa la sua ex Demi Moore, si sarebbe stretta attorno a lui in vista delle festività del Natale. “Le ragazze non possono immaginare il Natale senza Bruce”, ha aggiunto a proposito delle due figlie nate dal matrimonio con Emma Heming. “È doloroso vedere la sua salute deteriorarsi”, ha aggiunto l’insider a nome della famiglia dell’attore. “Ci sono giorni in cui si vedono scorci del vecchio Bruce, ma sono brevi e sempre meno frequenti. Sembra stia scivolando sempre più lontano da loro e questo gli spezza il cuore”.

Il dolore della moglie Emma Heming

L’ultima foto social dell’attore con la sua famiglia risale allo scorso giugno. Stretto tra l’amore delle sue figlie e della moglie Emma Heming, Willis è apparso felice, nonostante la malattia stesse già peggiorando. “Il dolore che provo può essere paralizzante, ma il dolore è la forma più pura e profonda d’amore che si può provare”, ha spiegato la moglie sui social, condividendo il suo stato d’animo. “Sto imparando a conviverci”. La malattia che ha colpito l’attore gli ha imposto diverse difficoltà ad esprimersi a parole e a comprenderle. Si tratta di un disturbo che deriva dal mal funzionamento delle aree celebrali connesse al linguaggio.