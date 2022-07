“Bruce Willis ha continuato a lavorare anche dopo la diagnosi di afasia”

L’avvocato di Bruce WIllis ha fatto sapere che il suo cliente “ha continuato a lavorare” anche dopo che gli è stata diagnosticata l’afasia. L’attore aveva annunciato di volersi ritirare dalle scene per questo problema di salute, che potrebbe causargli difficoltà nell’esprimersi.

A fine marzo Bruce Willis ha annunciato di volersi ritirare della scene per problemi di salute. All'attore è stata diagnostica l'afasia, un problema che potrebbe influire sulla sua capacità di esprimersi e comprendere. Tuttavia, l'avvocato della star ha fatto sapere al Los Angeles Times che il suo cliente "ha continuato a lavorare" anche dopo la diagnosi perché "era in grado di farlo".

Martin Singer, avvocato di Bruce Willis, ha fatto sapere che l'attore non ha smesso di recitare dopo la diagnosi di afasia. Ha scelto spontaneamente di continuare a lavorare, senza quindi essere costretto:

Il mio cliente ha continuato a lavorare dopo la diagnosi medica perché voleva lavorare ed è stato in grado di farlo, proprio come tanti altri con diagnosi di afasia che sono in grado di continuare a lavorare