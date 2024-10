video suggerito

Demi Moore sulla demenza di Bruce Willis: “È stabile, aggrapparsi a ciò che era è una battaglia persa” Demi Moore è tornata a parlare delle condizioni di salute di Bruce Willis. L’attrice ha rivelato che l’attore è attualmente stabile, ma che l’incedere della malattia è destinato a non fermarsi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Da quando è stata rivelata la malattia di Bruce Willis, affetto da demenza frontotemporale, Demi Moore è sempre stata accanto all'ex marito ogniqualvolta le fosse possibile, merito di quell'affetto che li ha uniti anche dopo la fine del loro matrimonio. Ad oggi le condizioni dell'attore sarebbero stabili, ma è chiaro che con il tempo la malattia avanzerà, come racconta anche l'attrice intervenuta ad un evento dell'International Film Festival a New York.

Demi Moore sulla malattia di Bruce Willis

Moore è stata premiata al su citato Festival, negli Hamptons, con un riconoscimento alla carriera. Non sono mancati, anche in questa occasione, delle domande inerenti allo stato di salute di Bruce Willis: "È stabile" ha dichiarato l'attrice, senza però nascondere il fatto che l'incedere della malattia sia ormai costante:

La malattia è quello che é. E bisogna essere realistici nell'accettarlo. Ma nello stato in cui si trova è stabile. Incoraggio sempre a venire loro incontro nella condizione in cui si trovano. Quando ti aggrappi a ciò che era, penso che sia una battaglia persa. Ma quando ti presenti per accoglierli per come sono ora, c'è grande bellezza e dolcezza.

Demi Moore e Bruce Willis sempre insieme anche dopo il divorzio

I due divi di Hollywood sono stati sposati per 13 anni, dal 1987 al 2000, durante i quali hanno avuto tre figlie: Rumer, Scout e Tallulah, legatissime ad entrambi i genitori. Per fare in modo che le loro figlie crescessero in armonia, senza mai che potesse mancare loro l'amore dei genitori, anche dopo il divorzio ufficializzato nel 2000, Demi Moore e Bruce Willis, non hanno mai smesso di comunicare e stare accanto l'uno all'altra nei vari momenti della loro vita. In un'intervista a Rolling Stone, subito dopo il divorzio, l'attore aveva dichiarato:

Leggi anche Eminem diventerà nonno: nel nuovo video del rapper la sorpresa della figlia Hailie Jade incinta

Abbiamo tre figlie che continueremo a crescere insieme, e probabilmente ora siamo più vicini che mai. Ci rendiamo conto di avere un impegno per tutta la vita con le nostre figlie. La nostra amicizia continuerà.

Hanno così mantenuto una promessa, a distanza di anni. Un legame che è durato anche durante il matrimonio di Moore con Ashton Kutcher, alla cui cerimonia il divo era presente, ma anche alle nozze di lui con la modella Emma Heming, che lo ha reso papà altre due volte di Mabel Ray ed Evelyn Penn. La modella, in occasione del rinnovo delle promesse a dieci anni dal matrimonio:

Demi mi ha accolto nella sua famiglia come io l'ho accolta nella nostra. Ho così tanto rispetto per il modo in cui lei e Bruce hanno lavorato durante il loro divorzio per poter mettere i loro figli al primo posto. Ho imparato così tanto e sono cresciuta così tanto osservandoli.