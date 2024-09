Fiocco rosa per Mandy Moore, è nata Louise Everett Goldsmith

video suggerito

È fiocco rosa in casa Goldsmith-Moore. È nata Louise Everett Goldsmith, figlia di Taylor Goldsmith e Mandy Moore. Per l'attrice di This is us si tratta della prima figlia dopo due maschi. A darne notizia è la stessa Mandy Moore sui social: "È nata Lou! Louise Everett Goldsmith è arrivata felice, in salute, velocemente e proprio in tempo per la stagione della Vergine". Boom di like sui social e la Moore ringrazia tutti: "È la nostra bambina dei sogni".

L'annuncio di Mandy Moore

Mandy Moore ha annunciato così l'arrivo di Louise Everett Goldsmith:

È nata Lou! Louise Everett Goldsmith è arrivata felice, in salute, velocemente e proprio in tempo per la stagione della Vergine. È la nostra bambina dei sogni e i suoi fratelli maggiori sono già innamorati di lei tanto quanto noi. Siamo infinitamente grati per la nostra famiglia di cinque (e il nostro personalissimo "big three") e ci stiamo godendo ogni momento di questo periodo speciale. 💓💓💓

Mandy Moore ha sempre desiderato di avere tre figli: la spiegazione al Today Show

Mandy Moore aveva parlato tempo fa della voglia di fare un terzo figlio dopo i primi due. Durante una puntata del Today Show aveva spiegato: "Io sono cresciuta con tre fratelli, non riesco quindi a immaginare un mondo differente senza fratelli. Ho sempre detto che se fossi stata fortunata da avere una famiglia, avrei fatto certamente più di un figlio. Dopo il primo, ho detto posso farlo di nuovo. E lo penso ancora. Mio marito, però pensa che io sia pazza". Mandy Moore è legata a Taylor Goldsmith dal luglio 2015. Lui è il chitarrista dei Dawes. Si sono sposati il 18 novembre 2018 a Los Angeles. Il primo figlio nasce il 12 febbraio 2021 mentre il secondo figlio nasce il 20 ottobre 2022. Con la femminuccia appena arrivata la famiglia si allarga a cinque elementi in tutto.