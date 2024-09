Dave Grohl papà di una bimba nata fuori dal matrimonio: “Devo riconquistare mia moglie e le mie figlie”

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Dave Grohl, leader dei Foo Fighters ed ex batterista dei Nirvana, ha annunciato di essere diventato padre di una bimba nata da una relazione extraconiugale. In un post condiviso su Instagram il musicista chiede pubblicamente scusa alla moglie, Jordyn Blum, e alle figlie nate dal loro matrimonio, Violet, nata nel 2006, Harper, nata nel 2009, e Ophelia, nata nel 2014. "Voglio riconquistare la loro fiducia", le parole.

L'annuncio di Dave Grohl papà per la quarta volta

Con un post su Instagram, Dave Grohl ha annunciato la nascita di sua figlia, nata da una relazione extraconiugale. Ha tradito la moglie e con un post social fa sapere di star lavorando ora affinché riesca a riconquistare la sua fiducia. "Sono recentemente diventato padre di una nuova bambina, nata al di fuori del mio matrimonio. Ho intenzione di essere un genitore amorevole e attento. Amo mia moglie e i miei figli e sto facendo tutto il possibile per riconquistare la loro fiducia e guadagnarmi il loro perdono" ha scritto nel messaggio condiviso poche ore fa. Infine, il musicista ha concluso con un ringraziamento ai fan: "Siamo grati per la vostra comprensione nei confronti di tutti i bambini coinvolti mentre andiamo avanti insieme".

La storia d'amore con Jordyn Blum che dura da 23 anni

Dave Grohl ha conosciuto l'ex modella e produttrice televisiva nel 2001, in un bar, scrive People.com. Inizialmente si tirò indietro dalla conoscenza perché "non volevo una storia seria", disse a Elle, ma dopo tre mesi si pentì di non averla più chiamata. Si sono sposati nel 2003 con una cerimonia privata nella loro casa a Los Angeles: per il musicista si trattò del secondo matrimonio, dopo il primo celebrato nel 1994 con la fotografa Jennifer Youngblood, che durò tre anni. Dall'unione con Jordyn sono nate tre figlie, Violet, 18 anni, Harper, 15 anni, e Ophelia, 10 anni.