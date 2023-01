Daniele Dal Moro e Wilma Goich come Patrick Swayze e Demi Moore nella celebre scena di Ghost Nella Casa del Grande Fratello Vip, Daniele Dal Moro e Wilma Goich replicano la famosa scena di Ghost con Patrick Swayze e Demi Moore impegnati a modellare la creta. La cantante, 77 anni, non ha mai nascosto i suoi sentimenti per il coinquilino.

A cura di Stefania Rocco

Daniele Dal Moro e Wilma Goich diventano protagonisti della bollente scena girata da Patrick Swayze e Demi Moore nel film Ghost. Il video, comparso sull’accoun Instagram ufficiale del Grande Fratello Vip, ha già fatto il pieno di like e commenti. Tale attenzione è dovuta soprattutto ai sentimenti che la cantante 77enne ha ammesso di nutrire nei confronti del coinquilino più giovane di 40 anni, sentimenti che la donna si è detta convinta fossero ricambiati sebbene Daniele, pur ammettendo il suo affetto nei confronti di Wilma, non si sia mai sbilanciato a parlare d'amore.

Wilma Goich e Daniele Dal Moro sono diventati i “Nonniele”

Il rapporto tra Wilma e Daniele, solo platonico, ha convinto una fetta di pubblico del reality show condotto da Alfonso Signorini, tanto da portare alla nascita dei “Nonniele”, il fandom che segue con maggiore attenzione le vicende dei due nella Casa di Cinecittà. Daniele ha chiarito a più riprese che i suoi sentimenti nei confronti di Wilma sono esclusivamente di affetto. Goich, invece, ha ammesso di essersi innamorata del coinquilino, sebbene consapevole del fatto che un rapporto sentimentale tra loro potrebbe essere impossibile.

Wilma Goich: “Sono innamorata di Daniele Dal Moro”

Già a novembre, Wilma Goich aveva ammesso di essersi innamorata di Daniele Dal Moro e convinta che i suoi sentimenti fossero ricambiati. “C’è una punta di sicurezza che ti basta uno sguardo di una persona per capire tutto. Noi abbiamo parlato per ore, siamo uguali, abbiamo le stesse paure. Può fare quello che vuole, però io so che è amore”, aveva confidato la cantante all’amica Patrizia Rossetti. I due, su suggerimento del Grande Fratello che ha così cavalcato l'attrazione palesata dalla cantante, si sono perfino scambiati un bacio a stampo di fronte alle telecamere del confessionale.