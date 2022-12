“Ho visto Oriana e Daniele a letto insieme”, l’insinuazione di Wilma Goich al GF Vip Secondo Wilma Goich, Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro avrebbero passato la notte insieme dopo la puntata del 26 dicembre del Grande Fratello Vip. “C’è chi ha raccattato i tuoi avanzi”, ha insinuato la concorrente parlando con Antonino Spinalbese. Stando ad alcuni utenti su Twitter però la verità non sarebbe esattamente questa.

A cura di Elisabetta Murina

Lunedì 26 dicembre è andata in onda l'ultima puntata del 2022 del Grande Fratello Vip. Il reality condotto da Alfonso Signorini tornerà il 2 gennaio, con il primo appuntamento del nuovo anno, dove ci saranno ancora Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli come opinionisti d'eccezione. Nel frattempo i concorrenti stanno continuando a creare nuove dinamiche, tra colpi di scena, avvicinamenti inaspettati e discussioni sempre più accese. Nelle ultime ore in particolare, dopo la diretta, due coinquilini avrebbero trascorso insieme la notte sotto le coperte. Sarà l'inizio di una nuova coppia?

L'insinuazione di Wilma Goich su Oriana e Daniele

In giardino con Antonino Spinalbese, Wilma ha rivelato di aver visto Oriana e Daniele insieme nello stesso letto, sotto le coperte. "Di là c'è chi ha raccattato i tuoi avanzi", ha detto la concorrente. Il coinquilino è apparso decisamente sorpreso e incredulo: "Dici? Non ci credo, non è vero". Ma Wilma è più che sicura di quello che ha visto quando è passata vicino alla camera questa mattina e, infatti, ha risposto: "Sì, ho visto io. Era nel letto con Daniele tutta coperta. Sono passata e ho visto che erano in due nel letto".

La verità secondo alcuni utenti sui social

Il video della rivelazione di Wilma sta facendo discutere su Twitter, dove alcuni utenti sostengono che le parole della concorrente non corrispondano a verità. Oriana e Daniele infatti, stando a una versione dei fatti che circola sui social, non avrebbero passato la notte insieme sotto le coperte, ma pare che il modello addirittura sia andato a dormire sul divano per via della forte musica in casa. Secondo altri invece, se anche fosse successo davvero, non ci sarebbe nulla di male in un avvicinamento tra i due coinquilini.