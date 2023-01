Wilma Goich eliminata dal televoto rientra al GF con il biglietto di ritorno: “Me l’hanno dato loro” Il rientro di Wilma Goich al GF VIP potrebbe essere stato pilotato: la concorrente, dopo essere rientrata in gioco grazie al biglietto di ritorno, ha confessato “Me l’hanno dato loro, non l’ho scelto io”.

A cura di Gaia Martino

È giallo sull'eliminazione conclusasi con il lieto fine di Wilma Goich. Nell'ultima puntata del Grande Fratello VIP la concorrente è stata eliminata dal televoto con l'11% di voti contro Sarah Altobello, Nikita Pelizon e Oriana Marzoli. Il biglietto di ritorno le ha consentito però di poter rientrare in Casa. Sebbene sia il gioco che lo preveda, così come capitato con Charlie Gnocchi, qualcosa non torna. Quando la Goich è rientrata in casa ha svelato che il bussolotto le è stato consegnato: "Me l'hanno dato loro".

Cosa ha detto Wilma Goich sul biglietto di ritorno

Wilma Goich rientrata in Casa dopo aver scoperto in studio di avere il biglietto di ritorno che le ha consentito di tornare in gioco, ha raccontato a Milena Miconi e Attilio Romita che il bussolotto era il numero 5, "il numero 5 per me è importantissimo". "Ah quindi l'avevi scelto tu il bussolotto?", la domanda del giornalista al quale la concorrente ha risposto senza peli sulla lingua: "No, me l'hanno dato, mi hanno dato il numero cinque e ho detto ah bene".

Le parole della cantante hanno scatenato i social: su Twitter in molti accusano ora il programma. Secondo alcuni utenti sarebbero stati gli autori a salvare la concorrente, non la "fortuna", essendosi dimezzata di sorpresa la componente senior nella casa. Patrizia Rossetti nella stessa serata aveva infatti deciso di abbandonare la Casa.

Cosa è successo nell'ultima puntata del GF VIP

L'ultima puntata del GF Vip andata in onda ha visto numerosi colpi di scena e sorprese. In primis Alfonso Signorini ha mostrato ai telespettatori Antonino Spinalbese, in collegamento dall'ospedale nel quale è ricoverato per accertamenti medici. È seguito lo scontro in diretta tra i Donnalisi, poi quello tra Luca Onestini e Soleil Sorge. La puntata di lunedì 2 gennaio è stata stravolta dall'uscita di scena di Patrizia Rossetti: la Vip ha deciso di lasciare il gioco per prendersi cura della sua salute, avendo accusato diversi fastidi nelle ultime settimane. L'addio della presentatrice potrebbe aver spinto gli autori a concedere una nuova chance a Wilma Goich, consegnandole un biglietto di ritorno, così come raccontato da lei stessa seppur senza fare nomi.