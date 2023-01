Patrizia Rossetti abbandona il GF Vip: “Non sto bene, ho dolori per tutto il corpo” Patrizia Rossetti ha deciso di abbandonare la casa del Grande Fratello VIP per problemi di salute: “Da 15 giorni non sto bene. Ho dei dolori nel corpo, nelle gambe, ho fatto le analisi e sembra non ci sia niente di strano. Forse c’è un’infezione”.

A cura di Gaia Martino

Patrizia Rossetti ha deciso di abbandonare la casa del Grande Fratello VIP. La concorrente questa sera ha comunicato in diretta di avere dei problemi di salute che non le stanno rendendo il percorso facile. Non si sa di cosa si tratta, ma qualcosa non le permette di dormire e di vivere serenamente nella casa di Cinecittà. Quando Alfonso Signorini le ha chiesto cosa stesse succedendo, ha spiegato nel dettaglio di provare forti dolori per tutto il corpo: "Provo un disagio fisico, non voglio far preoccupare nessuno ma non sto bene. Non mi sento giusta, non vado bene. Non me la sento di continuare". Lo scorso novembre la concorrente ha lottato contro il Covid.

Le parole di Patrizia Rossetti

Patrizia Rossetti in diretta ha raccontato di stare soffrendo di alcuni disturbi fisici. "Non vorrei abbandonare, non voglio che qualcuno si preoccupi ma da 15 giorni non sto bene. Ho dei dolori nel corpo, nelle gambe, ho fatto le analisi e sembra non ci sia niente di strano. Forse c'è un'infezione, non so a cosa è dovuta. Ma non sto bene, mi dispiace ma non riesco ad essere attiva. Non dormo bene, i dolori mi vanno allo stomaco. Non credo siano questioni di testa, ne parlavo anche con gli autori. Ho avuto momenti in cui sono andata in confessionale, ho parlato con la psicologa per cedimenti e angosce. Ora è una questione fisica, è un disagio fisico. Non posso impasticcarmi tutti i giorni", le sue parole.

Alfonso Signorini voleva proporle di provarci per ancora una settimana, ma le ha dato libera scelta: "Io avevo detto di pensarci almeno una settimana, scendere da questo treno ora sarebbe un peccato. Lo dico anche per te. Io avevo proposto una settimana di tempo, però Patrizia mi darai tu la risposta. Se non te la senti, non mi sento di insistere". "Non mi sento giusta, non vado bene. Non me la sento, una settimana non cambierebbe nulla", la risposta finale della Rossetti.