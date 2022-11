Covid al Grande Fratello Vip, positivi Patrizia Rossetti, Luca Onestini, Gnocchi e Romita Il Grande Fratello Vip ha annunciato che alcuni concorrenti sono risultati positivi al Covid: “Patrizia Rossetti, Luca Onestini, Charlie Gnocchi, Attilio Romita sono risultati positivi e hanno lasciato momentaneamente la casa”.

Con un comunicato ufficiale, il Grande Fratello Vip ha fatto sapere che si sono verificati dei casi di positività al Covid nella casa. In particolare, al momento risultano avere contratto il virus Patrizia Rossetti, Charlie Gnocchi, Luca Onestini e Attilio Romita. La produzione fa sapere: "Sono tutti in buone condizioni, la situazione è in costante monitoraggio".

Casi Covid al GF Vip, come stanno i concorrenti risultati positivi

Nel comunicato diffuso dal Grande Fratello Vip, le notizie sono rassicuranti. Nonostante quattro concorrenti siano risultati positivi al Covid, al momento sarebbero in buone condizioni: "A seguito di controlli medici, Patrizia Rossetti è risultata positiva al Covid-19. Si è reso quindi necessario testare anche gli altri concorrenti e i risultati hanno purtroppo evidenziato, al momento, altri tre casi di positività: Luca Onestini, Charlie Gnocchi, Attilio Romita che sono tutti in buone condizioni e sono stati isolati lasciando momentaneamente la Casa, in attesa di poter rientrare appena sarà possibile. La produzione sta effettuando tutti i controlli necessari sul cast e la situazione è in costante monitoraggio".

Concorrenti informati del contagio, il televoto è stato annullato

Il comunicato si chiude con la precisazione, che tutti i concorrenti sono stati informati di quanto sta accadendo e sono stati invitati a fornire prontamente aggiornamenti in caso avvertissero dei sintomi. Intanto, il televoto è stato annullato: