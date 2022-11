GF Vip 7: “Patrizia Rossetti ha lasciato momentaneamente la casa per motivi di salute” La comunicazione del Grande Fratello Vip: “Per ragioni dì salute, Patrizia Rossetti ha momentaneamente lasciato la Casa di Grande Fratello Vip. Rientrerà nella Casa appena possibile”.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La comunicazione del Grande Fratello Vip sui canali social del noto reality show di Canale 5: "Per ragioni dì salute, Patrizia Rossetti ha momentaneamente lasciato la Casa di Grande Fratello Vip. Rientrerà nella Casa appena possibile". Nessun dettaglio ha accompagnato le poche parole affidate a uno dei post del giorno. Le reazioni dei fan, un misto tra preoccupazione e desiderio di rivederla nella Casa, dove sin dall'inizio ha dimostrato di essere una degli elementi fondamentali per la riuscita di questa edizione.

L'ultimo siparietto che l'ha vista protagonista al GF Vip è stato quello con Alberto De Pisis, il cui comportamento è stato commentato con una frase a dir poco divisiva: "Comunque Alberto si deve dare una regolatina, eh. Perché è un po’ checch*na isteica, eh. Molto, molto“. Fioccate le accuse di omofobia, l'episodio è finito nel solito dimenticatoio dove, per forza di cose, sprofondano le varie forme di dissenso legate alla condotta dei concorrenti.

L'attaccamento ad Edoardo Tavassi, nuovo ingresso della settimana scorsa, le ha fatto guadagnare ancora di più le simpatie del pubblico. Il gioco sotto forma di flirt e il continuo assecondare i bluff del fratello di Guendalina Tavassi, sempre pronto a prendere in giro i suoi compagni di avventura, l'hanno resa la perfetta partner in crime di colui che ha mancato per un pelo, causa infortunio, la vittoria dell'ultima Isola dei Famosi. Per questo motivo l'allontanamento momentaneo dalla Casa del Grande Fratello Vip 7 ha allarmato gli appassionati del reality show, convinti che la presenza di Patrizia Rossetti debba rimanere una delle certezze nei prossimi mesi, vista anche la durata XXL del programma, iniziato a settembre e destinato ad arrivare quasi ai primi accenni di primavera.