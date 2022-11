Edoardo Tavassi: “Patrizia Rossetti ci starebbe con me sicuramente. Mi interessa Micol Incorvaia” Al Grande Fratello Vip, Edoardo Tavassi è convinto che Patrizia Rossetti possa cadere tra le sue braccia. Il concorrente ha anche confidato a Edoardo Donnamaria il suo interesse per Micol Incorvaia.

Patrizia Rossetti, sebbene con una punta di ironia, non ha nascosto di trovare affascinante Edoardo Tavassi. In queste ore, il neo concorrente del Grande Fratello Vip, ne ha parlato con Edoardo Donnamaria, mentre si intrattenevano in giardino. Inoltre, ha rivelato il suo interesse per un'altra inquilina della casa.

Cosa ha detto Edoardo Tavassi su Patrizia Rossetti

Edoardo Donnamaria ha spiegato a Edoardo Tavassi che nonostante nella casa a volte siano disponibili gli alcolici, preferisce evitare di bere. Tavassi, allora, ha replicato: "Io non bevo da un botto" e dopo averlo fatto avvertiva la sensazione che stesse facendo effetto. Così, ha ironizzato: "Stasera mi carico qualcuna". E Donnamaria: "Ti carichi la Rossetti, farebbe troppo ridere". Ed Edoardo si è detto convinto che la gieffina non gli direbbe di no: "Ci starebbe, al cento per cento. Si butta, è bella questa cosa". Donnamaria, allora, gli ha confidato:

Lei sta bella carica, una volta, dopo che abbiamo fatto un barbecue – avevano bevuto tutti e io non avevo bevuto niente – è venuta, c'eravamo io e Antonella e ha cominciato a dare baci in bocca a tutti e due.

L'interesse di Edoardo Tavassi per Micol Incorvaia

Edoardo ha fatto sapere a Donnamaria di nutrire un certo interesse per Micol Incorvaia: "Lo sai che a livello di interessi, io e Micol…è carina e tutto, non è proprio la tipologia che può piacere a me, però di testa io mi ci vedo troppo. Abbiamo più roba in comune io e lei rispetto a te". Donnamaria, allora, gli ha raccontato la sua esperienza con lei:

