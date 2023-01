Grande Fratello Vip 2022, Wilma Goich eliminata ma rientra: nominati Dana, Davide e Oriana Wilma Goich nella puntata di questa sera aveva perso al televoto contro Sarah Altobello, dopo essere stata eliminata è rientrata in Casa grazie al biglietto di ritorno. Dana, Davide e Oriana in nomination.

A cura di Gaia Martino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Wilma Goich dopo essere stata eliminata dalla Casa del Grande Fratello VIP, è rientrata in gioco grazie al biglietto di ritorno. I concorrenti finiti in nomination sono Dana, Davide e Oriana, immuni invece Luca Onestini, Daniele Dal Moro, Micol Incorvaia e Antonella Fiordelisi, Giaele De Donà e Nikita Pelizon. La casa di Cinecittà stasera ha dovuto salutare Patrizia Rossetti che ha deciso di lasciare il gioco per problemi di salute. Presto rientrerà in casa Antonino Spinalbese, attualmente ricoverato in ospedale per accertamenti medici: ha partecipato alla diretta dalla stanza d'ospedale nella quale si trova.

Nessun eliminato nella puntata del 2 gennaio 2023

Wilma Goich è stata eliminata dal televoto nella puntata del GF VIP questa sera ma grazie al biglietto di ritorno è rientrata in gioco. Era in nomination con Sarah, Oriana e Nikita: aveva perso al ballottaggio finale contro Sarah Altobello con l'11 % dei voti. Queste le percentuali:

Oriana 35 %

Nikita35 %

Sarah 19 %

Wilma 11 %

Chi sono i concorrenti in nomination

Luca Onestini, Daniele Dal Moro, Micol Incorvaia e Antonella Fiordelisi, Giaele De Donà e Nikita Pelizon sono gli immuni della serata. Gli altri concorrenti si sono riuniti per le nomination palesi: Sarah ha nominato George, Davide ha fatto il nome di Oriana, Edoardo Donnamaria ha nominato Dana, Milena ha votato Andrea, Oriana invece Dana che ha ricambiato la nomination facendo a sua volta il suo nome. Nicole Murgia ha nominato Dana, Tavassi ha fatto il nome di Davide, Andrea ha nominato Nicole Murgia, Attilio Romita invece Milena. George Ciupilan ha nominato Davide, Alberto De Pisis ha fatto il nome di Dana. Subito dopo Signorini ha dato il via alle nomination segrete. Antonella Fiordelisi ha nominato Oriana, Luca Onestini e Micol Incorvaia hanno fatto il nome di Davide, Giaele De Donà ha votato Dana, Nikita Pelizon ha fatto il nome di Oriana, Daniele Dal Moro, infine, quello di Dana.

Cos’è successo nella puntata del Grande Fratello vip del 2 gennaio

La puntata del GF VIP questa sera ha visto Antonino Spinalbese collegato dall'ospedale: il concorrente si trova ricoverato per accertamenti medici e stando alle sue parole presto farà ritorno nella Casa. Patrizia Rossetti ha invece deciso di lasciare le mura di Cinecittà: "Non sto bene, ho dolori per tutto il corpo. Non me la sento di continuare", le sue parole in diretta. La storia tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria sembra essere invece ai titoli di coda: i due hanno deciso di lasciarsi dopo le numerose incomprensioni. Sarah Altobello ha incontrato la madre nel giardino del GF Vip, Soleil Sorge e Luca Onestini hanno discusso ancora in diretta tv.