È finita tra Antonella e Edoardo Donnamaria, lei: “Oriana gli ha toccato il pacco, lui ha riso” Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria si sono lasciati in diretta al GF VIP. L’influencer ha raccontato: “Oriana Marzoli gli ha toccato il pacco, lui ha riso e una persona così non la voglio”. Alfonso Signorini dopo aver ascoltato le loro parole li ha sgridati: “Vi dite cose tremende, brutto spettacolo”.

Sembra essere finita ufficialmente tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria. Nella casa del Grande Fratello VIP negli ultimi giorni i due concorrenti hanno litigato furiosamente fino al giorno in cui lui ha deciso di mettere un punto alla loro storia. In puntata questa sera Alfonso Signorini con una clip ha mostrato un mix delle loro ultime discussioni, poi ha mostrato uno sfogo del concorrente nel quale ha ripetuto più volte "Mi fa schifo".

Le parole di Antonella Fiordelisi

Antonella Fiordelisi non ha intenzione di trovare un punto d'accordo con Edoardo Donnamaria. In puntata ha spiegato di aver deciso di non voler più essere la sua fidanzata:

Per me quando una persona manca di rispetto finisce la storia. Mi sono sentita sola tutta la settimana, da mercoledì fino a oggi. Mi ha dato fastidio che lui ha sempre fatto gruppo con chi ho discusso, si è fatto plagiare da loro. Non doveva farlo, sono stata la prima a difenderlo quando Oriana l'ha chiamato cane, poi lei gli ha toccato il pistolino e lui rideva, è normale? Mi ha detto cose spregevoli. Per me è finita.

Edoardo Donnamaria ha confessato cosa si augurava per stasera: "Speravo che Antonella vedendo tutte le cose che ha fatto si rendesse conto di aver sbagliato, speravo che mi chiedesse scusa. Quel "Mi fa schifo" era riferito al suo atteggiamento".

Antonella ha ripreso la parola per raccontare nel dettaglio cosa sarebbe successo con Oriana Marzoli: "Lei gli ha messo una mano sul pacco, lui si è messo a ridere. Una persona così non la voglio ora, mi può dire tutte le cattiverie che vuole. Quando ho discusso con le persone vicino a lui, non si avvicinava. Veniva da me sotto le coperte".

Il commento di Alfonso Signorini

Alfonso Signorini mentre i due concorrenti litigavano in diretta televisiva li ha sgridati per le parole offensive che si sono più volte urlati contro: "Sentire espressioni come tr*ia, vomito e quant'altro sono cose tremende. Al di là di tutto. Quel genere di spettacolo la gente da casa non lo vuole vedere. Queste cose fatele a casa vostra".