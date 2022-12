Edoardo Donnamaria lascia Antonella Fiordelisi: “Non posso cedere, spero sia chiusa per sempre” Edoardo Donnamaria lascia Antonella Fiordelisi e non ha intenzione di cedere, spera che la loro frequentazione sia chiusa in maniera definitiva: “Non voglio stare con una ragazzina”.

La storia tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi è ormai giunta al capolinea, dopo le ultime litigate in cui sono stati coinvolti, il 30enne romano ha deciso di mettere un punto a questa frequentazione, dopo aver ascoltato anche i consigli di alcuni amici. Parlando con gli altri inquilini spera di non cedere nuovamente e riuscire a chiudere in maniera definitiva.

Edoardo spiega le sue motivazioni

Sono tante, ormai, le volte in cui Edoardo e Antonella hanno provato a chiudere la loro relazione, ma lui non sempre è riuscito a mantenere fede alla promessa di non ricadere più nella tentazione di riprovarci. Parlando con Dana Saber, Donnamaria le fa notare come il comportamento della ex schermitrice non sia giustificabile:

Io non ho avuto niente con Oriana, non hanno visto clip dove mi ci struscio, e gli dico peccato che non ci hai provato con me invece che con Antonino, te la sei giocata male, quindi è inutile che continua a paragonare Oriana ad Antonino non è la stessa cosa, se lei non lo capisce, sti cazzi. Non mi venisse a fare la scena, oggi sarebbero due mesi, poi quando litighiamo da lì e inizia a fare la scema con Andrea.

La gieffina, quindi, prova a fargli capire che, magari, gli atteggiamenti di Antonella siano solo un modo per suscitare in lui gelosia: "Il discorso è fare una cosa apposta per farmi rosicare, e lei che cosa fa? Va da un altro uomo, a fare la carina, ad abbracciarlo, ma che hai 12 anni? Se ci dovessi ritornare sarebbe per un'estrema debolezza, ed è una cosa che io non voglio fare, perché mi sono rotto il ca**o di farmi prendere in giro così da una ragazzina".

Edoardo Donnamaria stanco di Antonella Fiordelisi

Edoardo sembra ormai sicuro e quindi manifesta il suo completo dissenso nei confronti di un comportamento che ritiene inappropriato e poco adatto ad una ragazza con la quale lui desidera poter condividere un percorso:

Io non voglio stare con una bambina, perché ho 30 anni, non sono un ragazzino, stai male? Allora ti comporti bene, lo sai cosa succede quando le dico che una persona e sbaglio una cosa, allora prima cosa cerco di capire cosa è successo e capisco di aver sbagliato, seconda cosa, se io capisco di aver sbagliato mi comporto bene.

Successivamente, parlando con Davide Donadei ribadisce il concetto, sottolinenando come sia ormai arrivato al limite della sopportazione e di non voler più perdere tempo a spiegare cose che, a quanto pare, lei non sembra disposta a comprendere: