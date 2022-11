GF, Wilma Goich innamorata di Daniele Dal Moro: “Può fare quello che vuole, però io so che è amore” Incalzata da Patrizia Rossetti, Wilma Goich ha confessato di essere innamorata di Daniele Dal Moro nella casa del Grande Fratello Vip. La concorrente è sicura di quello che prova e non è gelosa: “Può fare quello che vuole, io però lo so che è amore”.

A cura di Elisabetta Murina

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella casa del Grande Fratello Vip Wilma Goich è tornata a parlare dei sentimenti che prova nei confronti di Daniele Dal Moro. La Vippona ha confessato di essere innamorata del coinquilino, dopo le lunghe chiacchierata fatte insieme e il tipo di rapporto che sono riusciti a creare. Il modello però non sente lo stesso trasporto nei suoi confronti.

Le confessioni di Wilma Goich su Daniele Dal Moro

In giardino con le amiche Patrizia Rossetti e Sara Altobello, Wilma Goich si è aperta sempre di più sul sentimento che prova nei confronti di Daniele Dal Moro. Vista la sua lunga esperienza con gli uomini, la donna è convinta di saper gestire in modo più maturo e consapevole un rapporto: "Oggi so gestire l'amore in un altro modo, più intelligente. Credo di esserlo abbastanza e di avere abbastanza esperienza da poter capire". "E fuori?", le ha chiesto Patrizia Rossetti. "Non lo so", ha risposto la Vippona.

Patrizia senza usare mezzi termini ha poi chiesto alla coinquilina cosa prova nei confronti del modello veneto, sostenendo di aver visto tra loro una alchimia particolare. Wilma è sicura dei suoi sentimenti e crede che sia amore: "Ti devo dire una cosa, c'è una punta di sicurezza che ti basta uno sguardo di una persona per capire tutto. Noi abbiamo parlato per ore, siamo uguali, abbiamo le stesse paure. Può fare quello che vuole, però io so che è amore".

Il rapporto tra Wilma Goich e Daniele Dal Moro

Wilma ha iniziato a provare dei sentimenti per Daniele dopo le serate passate insieme a parlare per ore, condividendo anche le pagine più buie delle rispettive vite. Nonostante la differenza di età, la concorrente si è lasciata andare a dichiarazioni importanti nei confronti del coinquilino, sostenendo che lui sia stato in grado di "risvegliarla" da un punto di vista sentimentale dopo diversi anni. Tra i due c'è stato un timido bacio a stampo in confessionale, ma il modello ha messo un freno a questa alchimia e non ricambia i sentimenti.