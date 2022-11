Il bacio tra Wilma Goich e Daniele Dal Moro al GFVip, lei: “Potremmo amarci platonicamente” Nella notte al GF Vip Wilma Goich ha confessato a Patrizia Rossetti che quello tra lei e Daniele Dal Moro potrebbe essere un “amore platonico”. Nel daytime di oggi il bacio tra i due Vipponi in confessionale.

A cura di Gaia Martino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

I concorrenti del GF Vip risultati positivi al Covid nelle ultime settimane hanno fatto rientro in Casa. Patrizia Rossetti, Charlie Gnocchi, Attilio Romita, Luca Onestini e Wilma Goich sono tornati dai loro inquilini, soltanto Alberto De Pisis è in isolamento perché ancora positivo. La celebre cantante 77enne ha potuto riabbracciare il suo Daniele Dal Moro per il quale proverebbe dei sentimenti. Prima di essere esclusa a causa del virus, aveva confessato di essere attratta da lui: "Mi ha risvegliata" disse prima di fare alcune scenate di gelosia. Nel daytime di oggi il reality ha mostrato il momento in cui Wilma e Daniele si sono scambiati un tenero bacio.

Il bacio tra Wilma Goich e Daniele Dal Moro

In confessionale Wilma Goich, Daniele Dal Moro, Patrizia Rossetti e Antonino Spinalbese scherzavano sul ritorno degli ormai ex-positivi in Casa: "Come ho trovato la casa? Negativo. Ho trovato sigarette ovunque, cucina peggio di come l'abbiamo lasciata. Prima di andare a letto stasera devono sistemare seno' non si dorme" ha lamentato la Rossetti. Così Antonino Spinalbese scherzando ha fatto una proposta: "Io e Daniele dobbiamo ringraziarle e farle capire la nostra mancanza con un bel bacio". Così si è girato verso Patrizia per baciarla, anche la Goich si è voltata verso Daniele e gli ha stampato un bacio sulle labbra. Il bacio su Twitter è diventato oggetto di discussione: alcuni utenti sostengono che la cantante si sia approfittata della situazione.

Le confessioni di Wilma Goich

Wilma Goich ieri sera rientrata in Casa ha parlato con Patrizia Rossetti del rapporto con l'ex tronista: "E se fosse una storia d'amore? Potremmo amarci platonicamente". La cantante pare continui a provare interesse verso il giovane. Se in puntata, lo scorso 14 novembre, confessò di non fantasticare sul loro rapporto, con i suoi inquilini non ha mai nascosto la sua gelosia, prima per le carezze di Nikita Pelizon, poi ieri sera per l'amicizia tra Daniele e Micol: "A lei piace Daniele, ma lui con me ha più confidenza".