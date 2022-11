GF Vip, il legame speciale tra Daniele e Wilma: “Sono innamorata di lui, ma non mi facci fantasie” Nel corso della puntata del 14 novembre Alfonso Signorini ha parlato del rapporto speciale tra i due, legati da un enorme affetto: “Se avessi avuto qualche anno in meno, mi sarei certamente fidanzata con lui”.

Dopo 60 giorni al Grande Fratello Vip i rapporti prendono forme inattese, vanno oltre le amicizie e le semplici complicità. Come è successo nel caso di Wilma Goich e Daniele Dal Moro. A dispetto della differenza d'età, i due hanno sviluppato un legame particolarissimo in questi due mesi di permanenza, scoprendo una sintonia del tutto inattesa e non preventivbile.

Il rapporto speciale tra Wilma e Daniele

La puntata del 14 novembre ha dato modo a Signorini di indagare proprio questo aspetto: "Ho bisogno di sentirmi quasi coccolata, perché è tanto che non mi coccolano" ha detto Goich nei giorni scorsi, parlando della sé degli ultimi vent'anni. Tra dispiaceri e sofferenze, l'ultima recentissima per l'improvvisa scomparsa della figlia Susanna, Wilma ha ammesso di non essersi goduta molto la sua vita recente: "Sento che devo ricominciare a fare una vita diversa e in quella vita potrebbe esserci anche quello", ha raccontato a Daniele. "Sei così bella che è un peccato non amarti", la risposta, prima di dichiarare in confessionale: "Può non sembrarlo ma è una persona di una dolcezza infinita, le voglio bene. MI piacerebbe che desse s qualcuno la possibilità di amarla, potessi farlo, lo farei io".

Proprio su questo aspetto Signorini ha voluto indagare con i due, viste le parole di Goich, che ha detto di Daniele: "Gli voglio molto bene, penso anche lui, credo. Se io avessi avuto qualche anno in meno probabilmente mi sarei fidanzata con lui, perché è molto vicino al mio modo di vedere gli uomini. Però dove vado? Sono sola da 20 anni perché forse ho dormito per vent'anni, ma mò mi so' svegliata".

La confessione di Wilma

In puntata Daniele ha parlato quasi in lacrime di Wilma: "Ai miei occhi è una donna di successo, così piccola e così forte, che ha superato tutto quello che ha dovuto superare, con questa v0glia di vivere. È una fonte di ispirazione per me". Wilma non nega questa sua infatuazione, pur rimanendo con i piedi per terra: "Cosa fa prevedere? Che magari uscendo io incontro qualcuno. Avevo chiuso tutte le barriere, tirato su dei muri incredibili. Sono già innamorata di Daniele, ma mica mi faccio le fantasie".