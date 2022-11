Wilma Goich confessa di provare attrazione per Daniele Dal Moro al GFVip: “Mi ha risvegliata” Wilma Goich si è presa una cotta per Daniele Dal Moro nella casa del GF Vip. La confessione inaspettata è arrivata ieri sera, “Sia io che Daniele abbiamo detto che se avessimo avuto meno anni di differenza saremmo stati insieme”.

Dopo Elenoire Ferruzzi, Daniele Dal Moro ha fatto breccia nel cuore di un'altra donna del GF Vip 7. Inaspettatamente ieri sera Wilma Goich ha confessato a Sarah Altobello di provare una forte attrazione per l'ex tronista di Uomini e Donne con il quale spesso chiacchiera e trascorre del tempo insieme. La cantante ha confessato di sentirsi di nuovo viva grazie a lui e che se avessero avuto meno anni di differenza sarebbero già fidanzati.

La confessione di Wilma Goich

Mentre i Vip lottano contro la diffusione del Covid nella Casa, Wilma Goich ieri sera fantasticava sull'amore e sul rapporto con Daniele Dal Moro. "Ci guardiamo e ci capiamo, è successo forse tre volte nella vita" sono state le prime parole della cantante a Sarah Altobello.

Chiaramente io non ci penso, va bene così. Però mi ha risvegliata. Io non ho escluso a priori qualsiasi possibilità, ma bisogna essere in due. Mi dice "Quando vieni a Verona ti faccio vedere, ti porto al ristorante". Poi abbraccia solo me.

Wilma Goich non ha nascosto il suo trasporto, seppure tra loro ci siano 45 anni di differenza: "C'è un abisso tra noi, io sono vergognosa, ammettiamole queste cose" ha continuato prima di raccontare che una volta avrebbero entrambi ammesso la loro complicità agli autori: "Quando siamo andati lì (in confessionale, ndr) tac, colpiti. Sia io che lui abbiamo detto che se avessimo avuto meno anni di differenza saremmo stati insieme". Non provava certe sensazioni da circa 20 anni, ha confessato.

Una volta raccontavo cosa mi era successo piangendo, e lui prima di me aveva raccontato del suo dolore. Ci siamo abbracciati in un mare di lacrime, i giorni successivi non ci siamo detti una parola. Ci guardavamo e ci capivamo. Cose che non puoi spiegarti. Poi agli altri dice "Tanto per prima cosa c'è Wilma, il resto…". Io sono una donna matura, so che tutto può capitare. Secondo me a lui piace Micol, ma non sarò gelosa.

Daniele a Wilma: "Sarebbe un peccato non amarti"

Wilma Goich e Daniele Dal Moro spesso hanno trascorso del tempo insieme a confrontarsi sulle personali visioni dell'amore. Pochi giorni fa erano in cortile quando la cantante ha confessato: "Ho deciso di ricominciare a vivere, questa è una nuova vita". Il concorrente guardandola negli occhi le ha risposto così: "Non se ne parla di avere qualcuno? Te lo dico col cuore, sei talmente bella che sarebbe un peccato non amarti". Parole che secondo molti utenti social potrebbero aver fatto innamorare la Vip.