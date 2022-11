Patrizia, Attilio Romita, Gnocchi, Luca Onestini e Wilma Goich sono tornati nella casa del GfVip È finita la quarantena per Patrizia Rossetti, Wilma Goich, Attilio Romita, Luca Onestini e Charlie Gnocchi. Ecco il momento del rientro.

È finalmente finita la quarantena per Patrizia Rossetti, Wilma Goich, Attilio Romita, Luca Onestini e Charlie Gnocchi. Dopo due lunghe settimane dal primo a essere risultato positivo, Patrizia Rossetti, finalmente il gruppo dei ‘positivi' ha potuto fare rientro nella casa del Grande Fratello Vip. I tamponi sono tutti negativi, la produzione tira un sospiro di sollievo e può proseguire il programma senza altre problematiche. L'ultima ad aver riscontrato la positività era stata Wilma Goich.

L'emergenza è finita

Alfonso Signorini può festeggiare dal momento che adesso ha la maggior parte dei suoi vipponi a disposizione. L'unico a essere ancora positivo è Alberto De Pisis, che ha riscontrato il Covid a partire dal 19 novembre. Ci vorrà ancora un po'. Intanto, le cose nella casa del Grande Fratello Vip sono sensibilmente cambiate. Sarà interessante vedere come se la caveranno con il resto del gruppo. La diretta, considerati i mondiali, sarà prevista per il prossimo lunedì 28 novembre. In quella occasione scopriremo di più sulle nuove dinamiche che andranno a innescarsi.

Il momento dell'arrivo dei "positivi" nella casa del Grande Fratello Vip

I vipponi sono entrati nella casa del Grande Fratello Vip per fare una sorpresa agli altri, ma la produzione ha "frizzato" quelli presenti già in casa così i "tornati negativi" ne hanno approfittato per scherzare con loro, che nel frattempo erano intenti a cenare. Attilio Romita: "Questo freeze probabilmente ve lo faranno durare 45 minuti". E Patrizia Rossetti invece: "Mi raccomando cercate di non muovervi perché altrimenti finisce che perdiamo la spesa". È cominciata una nuova fase per questo Grande Fratello Vip. La prossima puntata del Grande Fratello Vip andrà in onda lunedì 28 novembre e sarà soltanto la diciannovesima puntata. Ne mancano ancora tante alla fine. Quattro concorrenti al televoto: Nikita Pelizon, Luca Salatino, Giaele De Donà e Charlie Gnocchi.