Grande Fratello Vip 2022, nessun eliminato: chi sono i quattro concorrenti al televoto Nessun concorrente è stato eliminato nella puntata del 21 novembre del Grande Fratello Vip. Al televoto, che decreterà chi si salverà dalla prossima eliminazione, ci sono Nikita Pelizon, Luca Salatino, Giaele De Donà e Charlie Gnocchi.

A cura di Elisabetta Murina

Nella puntata del 21 novembre del Grande Fratello Vip nessun concorrente è stato eliminato. Edoardo Tavassi è risultato il preferito dal pubblico di questa settimana. Al televoto: Nikita Pelizon, Edoardo Tavassi, Luca Salatino, Giaele De Donà e Charlie Gnocchi. Si tratta di una nomination salvifica: il più votato infatti sarà salvo dalla prossima eliminazione. Un appuntamento ricco di emozioni quello di questa sera, dal confronto tra Oriana Marzoli ed Antonino Spinalbese dopo quanto successo sotto le coperte, a una emozionante sorpresa per George Ciupilan da parte del padre. Poi ancora l'arrivo di Taylor Mega e un scontro tra la stessa influencer spagnola e Micol Incorvaia.

Nessun eliminato nella puntata del 21 novembre 2022

Per la puntata di lunedì 21 novembre era previsto un televoto tra sette concorrenti: Luca Salatino, Sarah Altobello, Edoardo Tavassi, Attilio Romita, Charlie Gnocchi, Patrizia Rossetti e Luca Onestini. Nessuno di loro ha dovuto lasciare la casa in modo definitivo, ma Edoardo Tavassi è risultato il preferito dal pubblico.

Chi sono i concorrenti in nomination

Anche in questa puntata del GF Vip, in onda il 21 novembre, le nomination sono avvenute con una modalità speciale perché alcuni concorrenti sono ancora positivi al Covid. Tutti i Vipponi sono stati chiamati nella stanza super led dove in contemporanea hanno pescato un piramidale. "Chi secondo te non merita di essere il preferito e perché?", è stata la domanda di rito che Alfonso Signorini ha fatto ad ognuno di loro.

Il primo iniziare la catena è stato Antonino Spinalbese, che ha fatto il nome di Luciano Punzo. Quest'ultimo a sua volta ha indicato Edoardo Donnamaria come concorrente che non merita di essere il preferito. La sua scelta è ricaduta invece su Sara Altobello, che ha poi nominato George Ciupilan. Il tiktoker ha indicato Antonella Fiordelisi, che ha fatto il nome di Micol Incorvaia. La ragazza ha scelto Oriana Marzoli e l'influencer spagnola invece Daniele Dal Moro. Giaele De Donà, Nikita Pelizon e Luca Salatino sono gli immuni di questa settimana. É stato poi il momento dei concorrenti in isolamento: il più votato è stato Charlie Gnocchi, che si giocherà l'immunità con gli altri.

Cosa è successo nella puntata del 21 novembre del GF Vip

La puntata del 21 novembre del GF Vip è stata ricca di emozioni. Alfonso Signorini ha dato una bella notizia al pubblico da casa e ai concorrenti: Wilma Goich e Patrizia Rossetti sono negative. Il conduttore ha aperto la serata con un confronto tra Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli, che hanno provato a spiegare cosa è successo tra loro sotto le coperte durante la settimana. Poi George Ciupilan ha ricevuto inaspettatamente un messaggio da parte del padre in Romania: "Anche se non sono venuto lì, ti amerò per tutta la mia vita". Taylor Mega è poi entrata per fare una sorpresa all'amica Giaele De Donà.